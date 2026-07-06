पहलगाम नरसंहार की साजिश का बड़ा खुलासा! NIA की चार्जशीट में हाफिज सईद और पाकिस्तान की भूमिका बेनकाब

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए (NIA) ने बड़ा दावा करते हुए हाफिस सईद को मुख्य साजिशकर्ता बताया है. एजेंसी के अनुसार, हमला पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए-तैयबा और उसके सहयोगी नेटवर्क की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था.

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एनआईए ने पूरक चार्जशीट में हाफिज सईद को मुख्य साजिशकर्ता बताया.

जांच में हमले की योजना पाकिस्तान से संचालित होने का दावा किया गया.

डिजिटल सबूतों और मोबाइल चैट से सीमा पार नेटवर्क की पुष्टि हुई.

स्थानीय सहयोगियों पर आतंकियों की मदद करने और सूचना छिपाने का आरोप है.

पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए भीषण आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. एजेंसी ने अपनी पूरक चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सरगना हाफिज सईद का नाम शामिल करते हुए दावा किया है कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी. जांच एजेंसी के अनुसार, ये हमला केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि सीमा पार बैठे आतंकियों के निर्देश और समर्थन से अंजाम दिया गया.

एनआईए (NIA) ने जम्मू की विशेष अदालत में दाखिल दस्तावेजों में हाफिज सईद को व्यक्तिगत रूप से भी आरोपी बनाया है. साथ ही उसे लश्कर-ए-तैयबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का प्रमुख बताते हुए आतंकवाद, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोपित किया गया है.

जांच में सामने आया कि हमले की पूरी योजना बेहद संगठित तरीके से तैयार की गई थी. आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने, हथियारों की आपूर्ति, आधुनिक संचार माध्यम और लोकेशन संबंधी जानकारी पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों की तरफ से उपलब्ध कराई गई. एजेंसी का कहना है कि वैज्ञानिक जांच, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और मौके से जुटाए गए सबूतों ने इस नेटवर्क की पुष्टि की है.

तीनों पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान

चार्जशीट में ये भी उल्लेख है कि हमले को अंजाम देने वाले तीनों पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान पहले ही की जा चुकी है. इनमें से एक आतंकी बाद में सुरक्षा बलों के अभियान में मारा गया था. जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए स्थानीय सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने आतंकियों को ठहरने, भोजन और अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी.

एनआईए (NIA) के अनुसार, आतंकियों ने हमले से एक दिन पहले एक स्थानीय व्यक्ति के घर में कई घंटे बिताए. वहां उन्होंने भोजन किया, अपने हथियार छिपाए और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के बारे में चर्चा की. जांच में ये भी सामने आया कि आतंकियों के मोबाइल फोन से मिले चैट और लोकेशन डेटा ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के साथ लगातार संपर्क की पुष्टि की है. मोबाइल उपकरणों से मिले डिजिटल सबूतों ने हमले की पूरी साजिश को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई.

एजेंसी का दावा है कि हमले के दौरान धर्म के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया. चार्जशीट में कहा गया है कि ये हमला सिर्फ लोगों की हत्या करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका मकसद देश में भय और सांप्रदायिक तनाव फैलाना भी था. एनआईए का मानना है कि पूरे ऑपरेशन की कमान पाकिस्तान से संचालित हो रही थी और लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ ने मिलकर इसकी योजना बनाई.