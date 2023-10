PAK फिर बेनकाब, सेना ने लश्कर के 5 आतंकियों को मार गिराया, घुसपैठ को किया नाकाम

Sri Nagar: जम्मू एवं कश्मीर (Jammu-Kashmir) के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में पांच आतंकवादी मारे गए.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने X (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, ‘लश्कर-ए-तैयबा के तीन और आतंकवादी मारे गए. मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की संख्या अब 5 हो गई है. आतंकियों की पहचान की जा रही है. तलाशी अभियान जारी है.

देखें पोस्ट :

#KupwaraEncounterUpdate: Three (03) more #terrorists of LeT killed (Total 05). Identification being ascertained. Search #operation in progress. Further details shall follow: ADGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/qOMWE0M3uh

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) October 26, 2023