नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में पुलवामा के आतंकी हमले को पाकिस्‍तान की स्‍वीकृति उसके लिए एक बड़ी मुश्‍किल बनती नजर आ रही है. पाकिस्‍तान को अपनी इस गलती का बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा सकता है. पाकिस्‍तान के खिलाफ भारत को एक मजबूत सबूत मिल गया है. इससे भारत पाक को आतंकी राष्‍ट्र के तौर पर ब्‍लैकलिस्‍ट करवाने में कामयाबी हासिल कर सकता है. पाकिस्‍तान के एक सीनियर मंत्री ने गुरुवार को जब यह सनसनीखेज खुलासा करते हुए स्वीकार किया कि 2019 में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के लिए उनका देश जिम्मेदार है. इसके तुरंत बाद भारत ने पहली प्रतिक्रिया दी है. Also Read - भारत ने Su-30MKI fighter से दागी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जहाज को निशाना बनाया

भारत के विदेश राज्‍य मंत्री ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अच्छा है कि पाक ने इसे स्वीकार किया है. हमारी सरकार इस स्‍वीकृति का उपयोग दुनिया को यह बताने में करेगी कि पाक FATF में ब्लैकलिस्ट किए जाने की आवश्यकता है. Also Read - फ्रांस की चिंगारी से इस्‍लामी देशों के बीच दो धड़ों की गुटबंदी तेज, बायकाट की जंग बढ़ी

दरअसल, पाकिस्‍तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली में बहस के दौरान कहा, ‘हमने हिंदुस्तान को घुस कर मारा. पुलवामा में हमारी कामयाबी, इमरान खान के नेतृत्व में इस देश की कामयाबी है. आप और हम सभी इस कामयाबी का हिस्सा हैं.’ Also Read - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना का पाकिस्तान में खौफ: भाजपा

The government said in the beginning that all leads point towards Pakistan. It is good that Pak has admitted it. I am sure our government will utilise this admittance to tell the world that Pak needs to be blacklisted in the FATF: Union Minister &ex-Army Chief Gen (Retd) VK Singh https://t.co/U41FxiH4uF pic.twitter.com/AHeO3X13B0

— ANI (@ANI) October 29, 2020