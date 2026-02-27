  • Hindi
  • India Hindi
  • Pakistan Afghanistan Conflict Impact On India Internation Relation Trade Commerce

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच हुई जंग तो भारत को कितना नफा-नुकसान?

पाकिस्तान की नजर डूरंड लाइन के पास स्थित अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर पर है, जिसे अफगानिस्तान का 'चिकननेक' कहा जाता है. पाकिस्तान और चीन दोनों ही इस पर कब्जा करना चाहते हैं.

Published date india.com Updated: February 27, 2026 11:45 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच हुई जंग तो भारत को कितना नफा-नुकसान? किन सामानों के बढ़ सकते हैं दाम?
2024 में अफगानिस्तान को भारत के साथ व्यापार में 331.368 मिलियन डॉलर का सरप्लस मिला.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग जैसे हो गए हैं. पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में फ्रेश एयरस्ट्राइक की है. टारगेटेड हमलों, बदले की चेतावनी और बढ़ती बयानबाजी के बीच सवाल उठ रहा है कि अगर हालात जंग तक पहुंचे, तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा. मुख्य पड़ोसी होने के नाते भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा.

असल में, भारत की अफगानिस्तान में विकास परियोजनाएं और मानवीय सहायता कार्यक्रम रहे हैं. अगर युद्ध होता है तो क्षेत्रीय व्यापार मार्ग, खासकर मध्य एशिया से जुड़ाव की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं. चाबहार पोर्ट के जरिए भारत की कनेक्टिविटी रणनीति पर भी इंडायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है.

खुली जंग का ऐलान, पाकिस्तान के आगे कहां तक टिक पाएगा अफगानिस्तान? जानें कौन कितना ताकतवर

बॉर्डर पर कितना होगा असर?
भारत, अफगानिस्तान के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है. तालिबान की सरकार के साथ उनके कोई मज़बूत कूटनीति संबंध भी नहीं हैं. लेकिन, भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव बरकरार है. ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीधी जंग शुरू हो जाए, तो इसका असर भारत पर पड़ेगा ही.

इस मामले में India.com ने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी से बात की है. एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी ने बताया, “इस तरह की जंग का क्षेत्रीय स्थिरता पर असर हो सकता है. ऐसी स्थिति में दूसरे देशों को इलाके में दखल देने का मौका मिल सकता है.” धनंजय त्रिपाठी कहते हैं, “अगर पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष के लिए अफगानिस्तान में कई तरह के संगठन तैयार होते हैं, तो भविष्य में यह भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा.”

अफगानिस्तान से क्या-क्या मंगाता है भारत?
अफगानिस्तान से भारत सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और फलों का इंपोर्ट करता है. गोंद, हींग, कॉफी, चाय और मसाले भी वहां से मंगवाए जाते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अफगानिस्तान को क्या-क्या भेजता है भारत?
भारत से अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा दवाइयां भेजी जाती हैं. अफगानिस्तान को ऑटोमोबाइल और पार्ट्स, रेडीमेड गारमेंट, मैन-मेड फाइबर और एनिमल फीड भी निर्यात किया जाता है. 2024 में अफगानिस्तान का भारत से आयात 7.92% घटा है, जबकि भारत को उसका निर्यात 0.38% कम हुआ है.

क्यों शुरू हुई पाकिस्तान-अफगानिस्तान में भयानक जंग? काबुल में एयर

2024-25 में कितना हुआ आयात?
COMTRADE के डेटा के मुताबिक, भारत ने 2024-25 में अफगानिस्तान से कुल 66 करोड़ डॉलर का बिजनेस हुआ. इसमें सबसे ज्यादा फल और मेवे का 39.94 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट बिजनेस हुआ है. 12.25 करोड़ डॉलर का आयात गोंद और हींग जैसी चीजों का हुआ. करीब 7 करोड़ डॉलर का आयात सब्जियां और ऑयल सीड का किया गया.

व्यापार संतुलन किसके पक्ष में?
2024 में अफगानिस्तान को भारत के साथ व्यापार में 331.368 मिलियन डॉलर का सरप्लस मिला. यानी द्विपक्षीय व्यापार में अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि ड्राइ फ्रूट और कृषि उत्पादों की बड़ी खेप भारत पहुंची.

अफगानिस्तान में भारत का निवेश?
भारत ने पिछले ढाई दशक में अफगानिस्‍तान कई प्रोजेक्‍ट में हाथ बंटाया है. वहां भारत का निवेश करीब  3 अरब डॉलर यानी 27 हजार करोड़ रुपये से भी ज्‍यादा का है. अफगानिस्‍तान की संसद का निर्माण भी भारत ने ही कराया है. वहां के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्‍ट जैसे सड़कें, वॉटर और डैम वगैरह में भी भारतीय कंपनियों ने बड़ा निवेश किया है. भारत की दवा कंपनियों ने भी वहां मोटा पैसा लगाया है. पिछले दिनों अफगानिस्‍तान ने भारतीय कंपनियों को सोने के खनन का भी न्‍योता दिया था.

अफगानिस्तान में भारत के प्रोजेक्ट?

  • अफगानिस्‍तान की 218 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 15 करोड़ डॉलर भारत ने खर्च किए हैं. यह सड़क चाबहार पोर्ट तक कनेक्‍ट करने के लिए महत्‍वपूर्ण मानी जाती है.
  • अफगान-इंडिया फ्रेंडशिप डैम में भी भारत का पैसा लगा है. इसे सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो हेरात प्रांत में पड़ता है. इस डैम से 42 मेगावाट बिजली बनाई जाती है और 75 हजार हेक्‍टेयर की सिंचाई भी होती है. इसे बनाने पर भारत ने करीब 29 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं.
  • काबुल में बनी नई संसद के निर्माण पर भी भारत ने 17 से 20 करोड़ डॉलर का निवेश किया है.
  • भारत ने पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220 किलोवॉट लाइन और सब-स्‍टेशन के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है. इस सब-स्‍टेशन से काबुल में बिजली सप्‍लाई बढ़ी है.

जंग से व्यापार पर कितना पड़ेगा असर?
अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत-अफगान व्यापार पर असर की आशंका बढ़ गई है. अगर जंग के चलते ट्रांजिट रूट प्रभावित हुआ, तो सप्लाई, कीमत और बाजार पर दबाव बनेगा. इससे भारत में ड्राई फ्रूट और हींग की कीमतों में तेजी और सप्लाई में देरी जैसी चुनौतियां आ सकती हैं. मसालों की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है.

सीमा पर भड़की जंग! अफगानिस्तान का दावा- पाकिस्तान की 15 पोस्ट पर कब्जा, कई सैनिक ढेर

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.