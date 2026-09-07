ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान ने भारतीय संसद पर हमले का बनाया AI Video, यूजर्स बोले-मन बहलाने का सस्ता तरीका

पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय संसद को लेकर एक नया वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में भारत की संसद पर हमला होते हुए दिखाया गया है. वीडियो में ज्यादातर घटनाओं को AI, ग्राफिक्स और एनीमेशन के जरिए दिखाया गया है. पाकिस्तानी सेना ने इस वीडियो में दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के 32 एयरफोर्स बेस पर हमला किया, 8 भारतीय विमान गिराए और 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किए. हालांकि, इसी वीडियो को लेकर पाकिस्तान की फजीहत हो गई. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को सस्ता एंटरटेनमेंट का तरीका बताया.
पाकिस्तान की ओर से जारी वीडियो में ग्राफिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से युद्ध का एक नैरेटिव पेश किया गया है. इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 32 एयरबेस पर हमला किया. इसके अलावा वीडियो में भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने और मिलिट्री सैटेलाइट को जाम करने जैसे दावे भी किए गए हैं.
वीडियो में भारत के नेशनल पावर ग्रिड, फ्यूल सप्लाई और मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया गया है. साथ ही साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बड़ा अभियान चलाने की बात कही गई है. वीडियो में INS विक्रांत जैसे बड़े राष्ट्रीय ठिकाने पर मिसाइल हमले भी दिखाए गए हैं।लेकिन यह साबित नहीं करता कि वहां वास्तव में हमला हुआ था. क्योंकि, सिर्फ कंप्यूटर एनीमेशन को ऐसे हमलों का सबूत भी नहीं माना जा सकता.
लाहौरी चूरन का सबूत तो दिखाओ… ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने बनाई AI डॉक्यूमेंट्री, लोगों ने यूं उड़ा दी खिल्ली
इससे पहले पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का एक वीडियो शेयर किया था. पाकिस्तान ने वीडियो में दावा किया था कि इस दौरान दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक तबाह कर दिए गए. हालांकि, हकीकत पूरी दुनिया जानती है. पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में टूरिस्टों को धर्म पूछकर गोली मार दी थी. इस हमले में 26 लोग मारे गए थे. भारत ने पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए 6-7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. अब AI वीडियो बनाकर पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी ही खिल्ली उड़ाई है.
रूस ने खोला खजाना, भारत को देगा 5 और सुदर्शन! हवा में ही खत्म हो जाएगा दुश्मन का खेल
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एडिटिंग का मजाक बनने लगा. एक यूजर्स ने कहा कि वे हकीकत में नहीं जीत पाए, तो AI का सहारा लेना पड़ा. दूसरे यूजर ने सवाल किया कि अगर इतनी बड़ी जीत हुई है, तो सैटेलाइट तस्वीरें कहां हैं, क्यों सिर्फ ग्राफिक्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है. तीसरे यूजर ने कहा कि मन बहलाने का ये सस्ता जरिया है.
‘भारत सहनशीलता को न समझें कमजोरी…’ ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले NSA अजीत डोभाल
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें