लाहौरी चूरन का सबूत तो दिखाओ... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने बनाई AI डॉक्यूमेंट्री, लोगों ने यूं उड़ा दी खिल्ली

पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नया वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ बड़े-बड़े दावे किए हैं. पाकिस्तान एयरफोर्स डे के मौके पर सामने आए इस AI वीडियो में दावा किया गया है कि मई 2025 में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान उसकी वायुसेना ने भारत के 32 एयरफोर्स स्टेशनों को निशाना बनाया. इस दौरान दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक तबाह कर दिए. हालांकि, हकीकत पूरी दुनिया जानती है. पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में टूरिस्टों को धर्म पूछकर गोली मार दी थी. इस हमले में 26 लोग मारे गए थे. भारत ने पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए 6-7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. अब AI वीडियो बनाकर पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी ही खिल्ली उड़ाई है.
पाकिस्तान की ओर से जारी वीडियो में ग्राफिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से युद्ध का एक नैरेटिव पेश किया गया है. इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 32 एयरबेस पर हमला किया. इसके अलावा वीडियो में भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने और मिलिट्री सैटेलाइट को जाम करने जैसे दावे भी किए गए हैं.
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वीडियो में पाकिस्तान ने अपनी सैन्य कार्रवाई को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश की है. सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं और लोग इन दावों के सबूत मांग रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान के वीडियो की तुलना लाहौरी चूरन से भी कर दी है.
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पाकिस्तान के वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा S-400 को लेकर है। दावा किया गया है कि भारत के दो S-400 सिस्टम नष्ट कर दिए गए थे। लेकिन भारत पहले ही पाकिस्तान के S-400 को तबाह करने के दावे को खारिज कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था, जहां S-400 सिस्टम भी दिखाई दिया था.
WTF is this?
Pakistan Air Force (PAF) has released a new propaganda animated video, claiming it achieved all of this during the conflict:
• 32 IAF bases hit
• 2 S-400 systems hit
• Indian National Grid destabilized
• Indian grid outage
• Fuel supply chain fractured
•… https://t.co/jhlyo2pyL0 pic.twitter.com/qkj4yQ1F8T
— Shadow IND (@ShadowIND_IN) September 7, 2026
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वहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की भूमिका को लेकर भारत की तरफ से कई महत्वपूर्ण दावे सामने आए हैं. भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी विमानों को मार गिराने और एक बड़े एयरबोर्न टारगेट को करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बनाए जाने की जानकारी दी थी.
S-400 भारत की लंबी दूरी की एयर डिफेंस क्षमता का अहम हिस्सा है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि यह दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और दूसरे हवाई खतरों को लंबी दूरी से ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है. जनवरी 2026 में भारत ने इसे पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भी प्रदर्शित किया था.
यानी पाकिस्तान के नए वीडियो में भले ही S-400 को तबाह करने का दावा किया गया हो, लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी में इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिलती. ऐसे में वीडियो को पाकिस्तान के सैन्य नैरेटिव और प्रोपेगेंडा के हिस्से के तौर पर देखना ज्यादा उचित होगा.
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6 मई 2025 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और PoK में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे. इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था.इसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनातनी की स्थिति हो गई थी. आखिरकार 10 मई को दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों (DGMO) के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी.
सेना ने 7 मई 2025 की सुबह बताया था कि पाकिस्तान और PoK में 9 टारगेट पहचाने गए थे. इन्हें हमने तबाह कर दिया. लॉन्चपैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए. सेना ने बताया कि PoK में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशान बनाया गया. सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी. मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप. यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी. कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप. पूंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे.
ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कवरी ने Declassified: Operation Sindoor नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीड की थी. 15 अगस्त 2026 को इस डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट आया था. इसकी स्ट्रीमिंग डिस्कवरी चैनल और discovery+ पर हुई थी.
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