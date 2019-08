श्रीनगर: सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा मार्ग से पाकिस्तान में बनी बारूदी सुरंग और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किये हैं. सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने यहां सुरक्षा बलों के एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी आईईडी का इस्तेमाल करके यात्रा को निशाना बना सकते हैं और श्रद्धालुओं पर हमला कर सकते हैं. इसके बाद यात्रा मार्ग पर खोजी अभियान चलाया गया था.

Pakistan Army mine found, Amarnath Yatra was on target, says Army Read @ANI story | https://t.co/baIt5tSL7d pic.twitter.com/3vNAc5qmtY — ANI Digital (@ani_digital) August 2, 2019

उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा मार्ग पर चलाए गए बड़े अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं. इनमें पाकिस्तान आयुध फैक्ट्री के ठप्पे वाली एक बारूदी सुरंग और अमेरिकी एम-24 स्नाइपर राइफल भी शामिल है. ढिल्लों ने उस स्थान के बारे में स्पष्ट रूप से बताने से इंकार किया जहां से हथियार बरामद किये गये क्योंकि तलाशी अभियान अब भी जारी है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आईईडी का खतरा अंदरूनी भागों में अधिक है जबकि नियंत्रण रेखा पर स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण बनी हुई है.

Jammu & Kashmir: The Pakistan Ordnance factory anti-personnel mine recovered from a terror cache busted by security forces. pic.twitter.com/d0g4zui5Y4 — ANI (@ANI) August 2, 2019



अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन सेना एलओसी पर उनके प्रयासों को नाकाम कर रही है. घाटी में अतिरिक्त जवान भेजने संबंधी खबरों पर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि सुरक्षाकर्मी चुनावों तथा अन्य के कारण से सालभर नियमित ड्यूटी पर रहते हैं और उनके पास आराम करने का समय नहीं होता.

J&K: The Pakistan Ordnance factory anti-personnel mine recovered from a terror cache busted by security forces. pic.twitter.com/7sB9RcLpvC — ANI (@ANI) August 2, 2019



उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा हिंसा बढ़ाने का ताजा इनपुट मिला है, जिसके लिए जमीन पर जवाबी खुफिया ढांचा मजबूत करने की जरूरत है. सिंह ने यह बताने से इंकार किया कि कितनी संख्या में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है. उन्होंने कहा कि वे मोर्चे पर तैनात जवानों को कुछ आराम करने का समय देंगे और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करेंगे.