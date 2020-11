Pakistan Army’s death toll in Indian retaliatory firing has risen to 11, number of injured has also risen to 16: जम्‍मू-कश्‍मीर में एलओसी में भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्‍तान के मारे गए सैनिकों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया और घायल सैनिकों की संख्‍या 16 हो गई है. एलाओसी पर पाकिस्‍तान की सेना ने बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्‍लंघन किया. इसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए और सिविलियन की भी मौतें हुईं हैं. कई घायल है. इसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी के 3 कमांडो समेत 11 जवान ढेर कर दिए. Also Read - Video: आर्मी ने पाक के नापाक मंसूबों के उड़ाए परखच्‍चे, बंकर, आतंकी लॉन्‍च पैड ऐसे किए तबाह

भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्‍तान के कई बंकर तबाह हो गए हैं. आर्मी के तेल डिपो में आग लग गई और कई आतंकी लॉन्‍च पैड भी तबाह हो गए हैं. Also Read - इंडियन आर्मी ने पाकिस्‍तानी सेना को दिया कड़ा जवाब, मार गिराए 7-8 जवान, दुश्‍मन के कई बंकर तबाह

भारतीय सेना ने भी पाकिस्‍तानी सेना की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया. आर्मी के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया है. घायलों की संख्या भी 16 हो गई है. भारतीय सेना ने आज भी कई स्थानों पर पाकिस्तान के अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन का दृढ़ता से बदला लिया.

2. Another one bites the dust! Enemy penalized heavily for initiating ceasefire violations! pic.twitter.com/PZlX5ix04Q — PRO Udhampur, Ministry of Defence (@proudhampur) November 13, 2020

पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच कई स्थानों पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया, जिससे चार सुरक्षाकर्मियों सहित दस लोगों की मौत हो गई. पाकिस्तानी गोलाबारी में तीन सैन्यकर्मी और एक बीएसएफ उप-निरीक्षक के साथ ही छह नागरिकों की मौत हो गई. इसके अलावा चार सुरक्षा कर्मी और आठ नागरिक घायल हो गए.

भारतीय जवानों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया. पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार दागे और अन्य हथियारों से गोलाबारी की. भारतीय जव़ानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और सीमा पार पाकिस्तानी सेना के आधारभूत ढांचे को खासा नुकसान पहुंचाया. विस्‍फोटकों के कई भंडारों के साथ ही आतंकवादियों के कई ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है.