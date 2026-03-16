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Delhi-NCR में WhatsApp पर चल रहा था पाकिस्तान का जासूसी नेटवर्क, अकाउंट में दिए जाते थे पैसे, पुलिस ने किया भंडाफोड़, जानिए पूरा मामला
मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के फोन की जांच से पता चला कि उन्होंने एक विदेशी नंबर पर कई तस्वीरें भेजी थीं. इनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले हैं.
Pakistani espionage network: पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारियां जुटाने वाले एक नेटवर्क का दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में भंडाफोड़ हुआ है. गाजियाबाद पुलिस ने कौशांबी में छह लोगों को गिरफ्तार करके इस पूरे गैंग का राजफाश किया है. शहरों में एक्टिव इस नेटवर्क का एक पाकिस्तानी हैंडलर व्हाट्सऐप पर लोगों से संवेदनशील जगहों की फोटो और वीडियो मंगाता था. सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तरों और रक्षा प्रतिष्ठानों की वीडियो भेजने के बदले लोगों को पैसे भी दिए जाते थे.
कैसे करते थे जासूसी?
टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के एक हैंडलर ने कई लोगों को व्हाटसऐप ग्रुप में जोड़ रखा था. ये ऐसे लोगों को ग्रुप में भर्ती करता था जो पैसे के बदले संवेदनशील जानकारियां शेयर करने के लिए राजी हों. इस ग्रुप में शामिल लोगों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती, महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों संवेदनशील जगहों की वीडियो बनवाई जाती थी और रियल टाइम लोकेशन शेयर करने के लिए कहा जाता था. ऐसा करने के लिए हर टास्क के बदले 10 से 15 हजार रुपये दिए जाते थे.
जानकारी के अनुसार, इस नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी ने दिल्ली कैंट स्टेशन पर एक खुफिया कैमरा भी इंस्टाल किया था. पकड़े जाने से पहले कई वीडियो और स्टेशन परिसर के ढांचे सहित सुरक्षाबलों की तैनाती से जुड़े डेटा भी शेयर किए गए. सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि मुंबई में भी कई जगहों की वीडियो-फोटो और लोकेशन शेयर की गई. पिछले कुछ समय से ये पूरा नेटवर्क पुलिस और एजेंसियों की रडार में था.
मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के फोन की जांच से पता चला कि उन्होंने एक विदेशी नंबर पर कई तस्वीरें भेजी थीं. इनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले हैं. मामले को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपियों के फोन से कुछ सामग्री डिलीट भी की गई थी.
आरोपियों की पहचान हुई
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान, बिजनौर के सुहाई मलिक (23), कौशांबी की सने इरम (25) उर्फ महक, औरैया के राज वाल्मीकि (19), बदायूं के शिवा वाल्मीकि (20) और शाहजहांपुर के ऋतिक गंगवार (23) के रूप में की गई है. इन लोगों के पास से पुलिस ने आठ मोबाइल फोन भी बरामद किए है. मामले की जांच जारी है और इस बड़ी साजिश के सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सतर्क हो गई हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 61(2) और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
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