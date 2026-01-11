बाज नहीं आ रहा PAK! आसमान में उड़ते दिखें ड्रोन, घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम; देखें Video

जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में LoC के पास पाकिस्तानी ड्रोन पर भारतीय सेना ने फायरिंग की. इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. सेना को आशंका है कि हथियार या ड्रग्स गिराने का प्लान था.

Published date india.com Published: January 11, 2026 10:51 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आज लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की. सेना के सूत्रों के मुताबिक, आसमान में कुछ ड्रोन उड़ते दिखे, इसके जवाब में सेना ने फायरिंग की. रात के अंधेरे में चली गोलियों की ट्रेसर लाइट्स ने पूरे इलाके में रोशनी फैला दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है. यह दृश्य काफी हद तक पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाने वाला था, जब इसी तरह की सैन्य कार्रवाई देखने को मिली थी.

हथियार गिराने की आशंका

ड्रोन पर फायरिंग के बाद, सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन ड्रोनों के जरिए सीमा पार से हथियार या नशीले पदार्थ गिराए गए हैं. सेना का कहना है कि ड्रोन के जरिए तस्करी और आतंकी नेटवर्क को सप्लाई पहुंचाने की कोशिशें लगातार सामने आ रही हैं. इसी वजह से हर ड्रोन मूवमेंट को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. फिलहाल जवान जमीन पर हर संदिग्ध जगह की तलाशी ले रहे हैं और पूरे सेक्टर में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह वीडियो X से उठाया गया है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

अलग-अलग इलाकों में ड्रोन दिखें

ड्रोन गतिविधि सिर्फ नौशेरा तक सीमित नहीं रही. शाम करीब 6.35 बजे राजौरी जिले में भी एक ड्रोन देखा गया. अधिकारियों के अनुसार, यह ड्रोन कालाकोट इलाके के धरमसाल गांव की तरफ से आया और आगे भराख की दिशा में बढ़ गया. इसके अलावा, शाम 7.15 बजे सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के चक बबराल गांव के ऊपर एक ड्रोन-जैसी वस्तु कुछ मिनट तक मंडराती हुई देखी गई. वहीं, शाम 6.25 बजे पूंछ जिले के मनकोट सेक्टर में, जो LoC के पास है, टैन से टोपा की ओर एक और ड्रोन-जैसी गतिविधि दर्ज की गई.

पहले भी हो चुकी है हथियारों की ड्रॉपिंग

इससे पहले कल भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ से आए एक ड्रोन ने सांबा सेक्टर में हथियारों की खेप गिराई थी. उस घटना के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं. लगातार हो रही इन ड्रोन घटनाओं से साफ है कि सीमा पार से भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिशें जारी हैं. सेना ने साफ कहा है कि ड्रोन के जरिए की जा रही किसी भी नापाक हरकत को सफल नहीं होने दिया जाएगा. आने वाले दिनों में सीमा पर निगरानी और कड़ी की जा सकती है और ड्रोन रोधी सिस्टम का इस्तेमाल और तेज़ किया जाएगा.

