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आसमान में सियासी जंग! पाकिस्तान ने बढ़ाया भारत के लिए एयरस्पेस बैन, कब तक बंद रहेगी भारतीय फ्लाइट्स की एंट्री?
पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद का समय बढ़ा दिया है. ये बैन 2025 के पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ था, जिससे भारतीय एयरलाइंस की लागत और उड़ान समय बढ़ गया है.
Pakistan Extends Airspace Ban: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव अब केवल जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसमान में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद रखने का फैसला बढ़ा दिया है. पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) ने एक नया नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी करते हुए बताया कि ये प्रतिबंध अब 24 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया है.
ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पिछला नोटिस 23 मार्च को खत्म होने वाला था, लेकिन तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान ने ये सख्त कदम जारी रखने का फैसला किया.
कब और क्यों लगाया गया था बैन?
दरअसल, ये एयरस्पेस बैन पहली बार अप्रैल 2025 में लगाया गया था. इसके पीछे मुख्य कारण था जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी. इस हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में भारी गिरावट आई और सुरक्षा कारणों से दोनों देशों ने एक-दूसरे की एयरलाइनों के लिए अपने-अपने एयरस्पेस बंद कर दिए.
ये बैन केवल नागरिक विमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं. यानी भारत से जुड़े किसी भी विमान चाहे वह भारत में रजिस्टर्ड हो, भारतीय एयरलाइन की तरफ से संचालित हो या लीज पर लिया गया हो उसे पाकिस्तान के आसमान से गुजरने की अनुमति नहीं है.
किन इलाकों पर लागू है बैन?
पाकिस्तान का एयरस्पेस दो प्रमुख फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन (FIR) में बंटा हुआ है. कराची FIR और लाहौर FIR. जारी NOTAM के मुताबिक, ये प्रतिबंध दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा. इसका मतलब है कि भारत से पश्चिम की ओर जाने वाली लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अब लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा.
एयरलाइनों पर क्या असर?
इस बैन का सबसे बड़ा असर भारतीय एयरलाइनों पर पड़ रहा है. यूरोप, अमेरिका और मध्य-पूर्व जाने वाली फ्लाइट्स को अब पाकिस्तान के बजाय अरब सागर या दूसरे देशों के एयरस्पेस से होकर लंबा रूट लेना पड़ रहा है.
क्या जल्द खुलेगा एयरस्पेस?
फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं. जब तक राजनीतिक और सुरक्षा हालात सामान्य नहीं होते, तब तक इस बैन के हटने की संभावना कम ही मानी जा रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो ये प्रतिबंध और भी आगे बढ़ सकता है. इससे न सिर्फ एयरलाइंस बल्कि यात्रियों को भी लंबी अवधि तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
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