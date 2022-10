पाकिस्तान चार साल ‘FATF’ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है. आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को चार साल बाद ग्रे लिस्‍ट (Grey list) से बाहर कर दिया है. मालूम हो कि पाकिस्तान को चार साल पहले साल 2018 से ‘FATF‘ की ग्रे लिस्ट में डाला था. एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर किए जाने के फैसले पर भारत की प्रतिक्रिया आई है.Also Read - पाकिस्तान 'FATF' की ग्रे लिस्ट से चार साल बाद बाहर आया, जानें क्या हैं इसके मायने

विदेश मंत्रालय ने कहा दुनिया को इस बात को लेकर स्पष्ट रहना चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ‘विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय’ कार्रवाई जारी रखनी होगी. पेरिस स्थित एफएटीएफ आतंकवादी वित्त पोषण और धन शोधन पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था है. उसकी ‘ग्रे सूची’ में बढ़ी हुई निगरानी के अधीन देश शामिल होते हैं. Also Read - इमरान खान संसद से अयोग्य घोषित, PTI कार्यकर्ताओं का हंगामा; चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर फायरिंग

Our response to media queries on Pakistan and the FATF “Grey List”https://t.co/JDQQMeCMi2 pic.twitter.com/TxgCAQiRMJ

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 21, 2022