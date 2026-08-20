दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटाए गए बैरिकेड और बोलार्ड, कश्मीर पर बढ़े विवाद के बीच हलचल तेज

नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सड़क पर लगे ट्रैफिक बोलार्ड, बैरिकेड और कतार लगाने वाले स्ट्रक्चर हटा दिए गए. यह कार्रवाई कश्मीर पर अमेरिका-पाकिस्तान के बीच बढ़े राजनयिक विवाद के बीच हुई है, हालांकि दोनों घटनाओं का संबंध आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं है.

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दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगे कई बैरिकेड हटाए गए. Image Source- PTI

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगे कई बैरिकेड और ट्रैफिक बोलार्ड हटा दिए गए हैं.

वीजा सेक्शन के पास लोगों की कतार के लिए लगाए गए कुछ स्ट्रक्चर भी कार्रवाई में हटाए गए.

पाकिस्तान ने अमेरिकी अधिकारी की कश्मीर संबंधी टिप्पणी पर कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है.

बैरिकेड हटाने की कार्रवाई को कश्मीर विवाद से जोड़ने की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सड़क पर लगाए गए कुछ बैरिकेड, ट्रैफिक बोलार्ड और अन्य सुरक्षा से जुड़े स्ट्रक्चर हटा दिए गए हैं. यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब जम्मू-कश्मीर को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच राजनयिक तनाव बढ़ा हुआ है.

पाकिस्तानी मिशन के वीजा सेक्शन के पास लोगों की कतार व्यवस्थित करने के लिए लगाए गए queue liners भी हटाए गए हैं. बताया जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर हाई कमीशन की निर्धारित सीमा के बाहर सड़क के एक हिस्से में मौजूद थे. अधिकारियों ने इन्हें हटाने की कार्रवाई की है.

हालांकि, इन बैरिकेड और बोलार्ड को हटाए जाने को पाकिस्तान की हालिया राजनयिक आपत्ति से जोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. संबंधित अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि इन्हें हटाने का तत्काल कारण क्या था.

मौके की तस्वीरों में दिखी टूट-फूट

समाचार एजेंसी PTI की तस्वीरों में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर टूटे हुए बैरिकेड, क्षतिग्रस्त दीवार और सुरक्षा कर्मी दिखाई दिए. इससे इलाके में हुई कार्रवाई का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिलहाल ये साफ नहीं है कि हटाए गए सभी स्ट्रक्चर स्थायी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे या यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए अस्थायी तौर पर लगाए गए थे. प्रशासन की कार्रवाई का वास्तविक कारण सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.

VIDEO | Delhi: Authorities dismantle the external security perimeter outside the Pakistan High Commission. Visuals from outside the Pakistan High Commission at Shantipath. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/rys6CX5b5j — Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2026

कश्मीर पर अमेरिका-पाकिस्तान में विवाद

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब जम्मू-कश्मीर को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बयानबाजी तेज हुई है. अमेरिकी अधिकारी एरिक गोर की कश्मीर यात्रा और उनके बयानों को लेकर पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पाकिस्तान ने इस मामले में इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी चार्ज द’अफेयर्स नताली बेकर को तलब किया था. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारी की टिप्पणियों पर कड़ा विरोध जताते हुए उन्हें तथ्यात्मक रूप से गलत बताया.

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने वाली टिप्पणी को भी खारिज किया और कहा कि यह कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख के अनुरूप नहीं है.

कश्मीर पर अमेरिका का रुख क्या है?

अमेरिका लंबे समय से कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर से जुड़े मतभेदों को आपसी बातचीत के जरिए हल करना चाहिए. वहीं, भारत लगातार कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करता रहा है. ऐसे में अमेरिकी अधिकारी की हालिया कश्मीर यात्रा और उनकी टिप्पणियों ने पाकिस्तान में राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया है.

उमर अब्दुल्ला से भी हुई बातचीत

एरिक गोर ने अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की. बताया गया कि बातचीत में भारत-अमेरिका संबंधों के साथ जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों पर बातचीत हुई और विशेष रूप से यह चर्चा की गई कि जम्मू-कश्मीर को लेकर अमेरिका क्या भूमिका निभा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पुराने मुद्दे हैं, जिन्हें समय के साथ सुलझाने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है.