नई दिल्ली: गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. गुरुवार को सुरक्षाबलों ने घाटी में आतंक और दहशत फैलाने के इरादे से आए चार आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था. नगरोटा में हुई मुठभेड़ के बाद अब भारत सरकार इस मामले में सख्त तेवर इख्तयार किए हुए है. विदेश मंत्रालय की तरफ से शनिवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया गया.

भारत में आतंकी हमले की साजिश करने के आरोप लगाते हुए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई.

India conveyed strong concern to Pakistan over terror attack planned by JeM in J&K. Strong protest lodged demanding Pakistan stops supporting terrorists operating from their territory. GOI firm & resolute in taking all necessary measures to safeguard national security: Sources https://t.co/o0x2UgiWyz

— ANI (@ANI) November 21, 2020