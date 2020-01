नई दिल्‍ली: देश में संशोधित नागरिकता कानून मामले में अभी जेएनयू छात्र शरजील इमाम के बयान का मामला थमा नहीं था कि सीएए का विरोध कर रहे कार्यकर्ता तपन बोस ने एक विवादित बयान दिया है. बुधवार को इसका यह वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में जंतर मंतर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे तपन बोस ने कहा, ”पाकिस्‍तान कोई शत्रु देश नहीं है. भारत और पाकिस्‍तान के रूलिंग क्‍लास एक जैसे हैं. हमारी सेनाएं भी एक जैसी हैं, उनकी सेना उनके लोगों को मारती है और हमारी आर्मी हमारे लोगों को मारती है.”

बता दें कि सीएए) विरोधी कार्यकर्ता शरजील इमाम को मंगलवार को बिहार के जहानाबाद जिले से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसे बुधवार को दिल्‍ली लाया गया है, जहां कोर्ट के समक्ष पेश कर पुलिस उसके रिमांड के लिए मांग कर सकती है. रजील कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में देशद्रोह का मामला दर्ज किये जाने के बाद से फरार था.

#WATCH Activist Tapan Bose at Jantar Mantar during anti-CAA/NRC protest: Pakistan is not an enemy country, ruling class of India & Pakistan are alike. Our armies are alike too, their army kills their people and our army kills our people, there is no difference between them. pic.twitter.com/DaVHms7dWZ

— ANI (@ANI) January 29, 2020