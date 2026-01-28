  • Hindi
26 देशों की एंट्री, लेकिन G7 बाहर; ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर उठे बड़े सवाल, दुश्मन देश पाकिस्तान भी शामिल

डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में अब तक 26 देश शामिल हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, लेकिन G7 और कई यूरोपीय देशों ने शक्ति के केंद्रीकरण और UN जैसी भूमिका को लेकर चिंता जताते हुए दूरी बना ली है.

Donald Trump Board of Peace: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (BoP) एक बार फिर वैश्विक विवाद के केंद्र में आ गया है. गाजा में शांति स्थापना और युद्ध से तबाह फिलिस्तीनी क्षेत्र के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से पेश किए गए इस मंच में अब तक 26 देशों ने शामिल होने की पुष्टि की है. हालांकि, हैरानी की बात ये है कि दुनिया की प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक ताकतें G7 देश इससे दूरी बनाए हुए हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे देश इस बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं.

ट्रंप ने ‘बोर्ड ऑफ पीस’ को अपने 20 सूत्रीय गाजा सीजफायर प्लान के दूसरे चरण के तहत पेश किया था. शुरुआती ड्राफ्ट में यह साफ कहा गया था कि यह बोर्ड गाजा संघर्ष में शांति सुनिश्चित करने और समझौते के सभी बिंदुओं को लागू कराने में भूमिका निभाएगा. लेकिन जैसे-जैसे इसके गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी, बोर्ड के चार्टर में बदलाव देखने को मिला. नए चार्टर में इसे एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन बताया गया है, जो संघर्षग्रस्त इलाकों में ‘स्थिरता, वैध शासन और स्थायी शांति’ सुनिश्चित करेग, जिसे कई देश संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं.

G7 देशों की गैरमौजूदगी

कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन इन सभी ने या तो बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है या गंभीर आपत्तियां जताई हैं. फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का कहना है कि बोर्ड के चार्टर में गाजा और व्यापक इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का स्पष्ट उल्लेख नहीं है. इसके अलावा, ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों और ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों ने भी यूरोप-अमेरिका रिश्तों में खटास पैदा की है.

यूरोपीय यूनियन ने विशेष रूप से बोर्ड में ‘शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण’ पर चिंता जताई है. एक गोपनीय विश्लेषण में कहा गया है कि बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ट्रंप को असाधारण अधिकार दिए गए हैं, जो यूरोपीय संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ जाते हैं. इसी वजह से आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और स्लोवेनिया जैसे देशों ने भी आमंत्रण ठुकरा दिया.

BRICS देशों की मिली-जुली भूमिका

ट्रंप लंबे समय से BRICS को अमेरिका-विरोधी गुट बताते रहे हैं, बावजूद इसके तीन BRICS देश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो चुके हैं. इन देशों की भागीदारी को इजरायल-गाजा युद्ध के दौरान उनकी मध्यस्थ भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं, भारत और ब्राजील, जिन पर ट्रंप प्रशासन ने भारी टैरिफ लगाए हैं, अभी तक बोर्ड से दूर हैं. चीन और रूस को आमंत्रण जरूर भेजा गया है, लेकिन उन्होंने अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

पाकिस्तान की एंट्री, इजरायल का इंतजार

पाकिस्तान का बोर्ड में शामिल होना खासा चर्चा में है, क्योंकि वह क्षेत्रीय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता रहा है. वहीं इजरायल, जिसने शुरुआत में बोर्ड का समर्थन किया था, अब तक औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुआ है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले इसकी संरचना पर आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में ट्रंप के न्योते को स्वीकार करने के संकेत दिए.

कुल मिलाकर, ट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस’ शांति के मंच से ज्यादा एक भू-राजनीतिक प्रयोग बनता दिख रहा है. जहां कुछ देश इसे नए वैश्विक ढांचे के रूप में देख रहे हैं, वहीं कई बड़ी शक्तियां इसे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को चुनौती देने वाला और सत्ता के केंद्रीकरण का प्रयास मान रही हैं. आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह बोर्ड वास्तव में शांति ला पाएगा या अंतरराष्ट्रीय विभाजन को और गहरा करेगा.

