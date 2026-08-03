Pakistan Blast: पाकिस्तान में शांति रैली बनी मौत का मैदान, आत्मघाती धमाके में 14 की मौत, कई घायल

Pakistan Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में आयोजित शांति रैली आत्मघाती विस्फोट की चपेट में आ गई. धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए.

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स्वात की शांति रैली के दौरान आत्मघाती विस्फोट में 14 लोगों की मौत हुई.

हमलावर पुलिस स्टेशन में घुसना चाहता था, लेकिन गेट पर रोक दिया गया.

धमाके में कई लोग घायल हुए, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है.

घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाकर जांच शुरू कर दी गई.

Pakistan Blast: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में रविवार (2 अगस्त) को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्वात जिले के कबाल टाउन में आयोजित एक शांति रैली के दौरान आत्मघाती विस्फोट हो गया. इस दर्दनाक हमले में कम से कम 14 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत घटनास्थल को घेर लिया.

जानकारी के मुताबिक, स्वात पीस रैली का आयोजन स्थानीय संगठन स्वात अमन जिरगा की ओर से किया गया था. इस रैली में बड़ी संख्या में लोग क्षेत्र में बढ़ती हिंसा और अस्थिरता के खिलाफ आवाज उठाने तथा शांति की मांग करने के लिए शामिल हुए थे. लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर इलाके में अमन बहाल करने की अपील कर रहे थे. इसी दौरान अचानक तेज धमाका हुआ, जिसने पूरे कार्यक्रम को मातम में बदल दिया.

पुलिस स्टेशन को उड़ाना था मकसद

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावर ने आत्मघाती जैकेट पहनी थी और उसका लक्ष्य पास के पुलिस स्टेशन में घुसना था. सुरक्षा कर्मियों ने उसे मेन गेट पर ही रोक लिया, जिसके बाद उसने वहीं खुद को विस्फोट से उड़ा लिया. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.

धमाके के तुरंत बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. अस्पताल प्रशासन ने आपातकालीन व्यवस्था लागू कर अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों को तैनात किया. पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी है ताकि किसी संभावित खतरे को टाला जा सके.

फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है. हालांकि, पाकिस्तान के इस सीमावर्ती क्षेत्र में पहले भी कई बार चरमपंथी संगठनों की तरफसे ऐसे हमले किए जाते रहे हैं. हाल के महीनों में स्वात और आसपास के इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ी हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है.