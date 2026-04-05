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Pakistan Launched Ghazwa E Hind Mission Terrorist Shakib Makes Revelations In Up Ats Custody

पाकिस्तान ने शुरू किया था गजवा-ए-हिंद मिशन! उत्तर प्रदेश में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी ने किए चौंकाने वाले खुलासे, जानिए क्या-क्या पता चला

UP ATS द्वारा पकड़ा गया शाकिब मेरठ का रहने वाला है. वह पाकिस्तान के लिए काम करने वाले एक ऐसे गुट का सरगना था जिसका मकसद देश की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करना था.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) द्वारा गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के गुर्गों ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उत्तर प्रदेश ATS की पूछताछ के दौरान पता चला है कि मेरठ से ऑपरेट करने वाला पाकिस्तान से जुड़ा ये आतंकी मॉड्यूल किसी की नजर में आने से बचने और और संवेदनशील जगहों की रेकी करने के लिए हिंदू लड़कों को भर्ती करता था. अपने आकाओं से मिले निर्देश के अनुसार, इस मॉड्यूल के लीडर कोड नामों का इस्तेमाल करते थे.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, ये खुलासे मुख्य आरोपियों में से एक शाकिब की रिमांड के दौरान हुए. माना जा रहा है कि शाकिब पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था. जांचकर्ताओं के मुताबिक, उसे निर्देश दिया गया था कि वह किसी भी हाल में पुलिस की नजर में आने से बचे.

पाकिस्तान का गजवा-ए-हिंद मिशन

उत्तर प्रदेश ATS की पूछताछ के दौरान शाकिब ने बताया है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने कहा था कि वह मिशन को अधूरा न छोड़े. ये भी सामने आया है कि इस काम को “गज़वा-ए-हिंद” नाम दिया गया था. शाकिब को उसके आकाओं ने कहा था कि वह बहुत सावधानी से अपने नेटवर्क का विस्तार करे, ताकि किसी को भी उनके बारे में भनक न लगे.

कौन है शाकिब?

UP ATS द्वारा पकड़ा गया शाकिब मेरठ का रहने वाला है. वह पाकिस्तान के लिए काम करने वाले एक ऐसे गुट का सरगना था जिसका मकसद देश की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करना था. ये संदिग्ध आतंकी रेलवे सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों में आग लगाने की योजना बना रहे थे. शाकिब उर्फ डेविल पाकिस्तान में बैठे ISI के हैंडलर से सीधे संपर्क में था. ISI हैंडलर सारा पैसा शाकिब को ही देते थे. आगे शाकिब टीम के अन्य लोगों में पैसे बांटता था. शाकिब के साथ तीन और युवा पकड़े गए थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौतम बुद्ध नगर के विकास घेलावत (27), लोकेश उर्फ पपला पंडित (19) और अरबाब (20) के तौर पर हुई है. पुलिस ने आगे बताया कि साकिब और अरबाब पड़ोसी हैं.

जांच में क्या-क्या पता चला?

जांचकर्ताओं का कहना है कि शाकिब से कहा गया था कि वह सुरक्षा जांच से बचने में मदद के लिए मॉड्यूल में युवा हिंदू पुरुषों को शामिल करे. इन्हीं निर्देशों पर काम करते हुए शाकिब ने विकास और लोकेश को भर्ती किया. इन दोनों को कोडनेम दिए गए थे. लोकेश को सलीम और विकास को ज़ाहिद कहा जाता था. पूछताछ के दौरान यह बात भी सामने आई कि शाकिब रेकी (जासूसी) के लिए लोकेश पर निर्भर रहता था. खासकर धार्मिक जगहों की रेकी के लिए.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि दुबई में रहने वाला आकिब नाम का एक व्यक्ति इन लोगों को हैंडल कर रहा था और शाकिब तथा पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद कर रहा था. पकड़े गए चारो आरोपी लखनऊ रेलवे स्टेशन और उसके आस-पास के इलाकों में धमाके करने की योजना बना रहे थे. आरोपियों के पास से सात मोबाइल फोन, कुछ पर्चे और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं. इस मामले की गहन जांच जारी है.

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