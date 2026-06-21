वाराणसी की मस्जिद के विवाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने किया पोस्ट, भड़क उठे भारत के मौलाना, जानें क्या है पूरा मामला

Varanasi Mosque: पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वाराणसी की गंज शहीदां मस्जिद को लेकर पोस्ट किया, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है.

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काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार और सड़क चौड़ी करने के लिए जमीन की जरूरत है (photo credit, AI)

जरदारी ने दावा किया था कि भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थल खतरे में हैं

उन्होंने विशेष रूप से वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद का जिक्र किया

मस्जिद को रेलवे द्वारा अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस भेजा गया है

जरदारी ने कहा, धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई से तनाव बढ़ सकता है

Varanasi Mosque: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वाराणसी की एक मस्जिद को लेकर विवाद भड़काने की कोशिश की है. यह मस्जिद है काशी स्टेशन के पास स्थित गंज शहीदां मस्जिद. पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पोस्ट में लिखा, भारत में एक ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों, जिनमें वाराणसी की मस्जिद गंज शहीदां भी शामिल है, को गिराए जाने से अराजकता फैलेगी.

उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की और कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों और साझा सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा की अपील की.

वाराणसी के मुफ्ती ने दिया जवाब

वाराणसी में मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती एक बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा कि यह हमारे देश का आंतरिक मामला है. इसमें किसी दूसरे के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. जरदारी पाकिस्तान को देखें. हमारे यहां के मामलों में दखल न दें. हमे भारत के कोर्ट पर भरोसा है.



भारत सरकार ने भी दी प्रतिक्रिया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. शनिवार को जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचना होती रही है. अपने खुद के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, पाकिस्तान की ओर से ऐसी टिप्पणियां करना अनुचित है.

गंज शहीदा मस्जिद का विवाद क्या है?

वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित है. इसके हिस्से के रूप में, रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन के पास स्थित गंज शहीदा मस्जिद को नोटिस जारी किया. इसमें 20 जून तक जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है.

रेलवे का कहना है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बना एक अनधिकृत ढांचा है और यह कार्रवाई 1991 में दायर एक सिविल मुकदमे के खारिज होने के बाद की जा रही है, जिस पर अगस्त 2024 में अदालत का फैसला आया था.

मस्जिद की प्रबंधन समिति का तर्क है कि मामला केवल संपत्ति के पूर्वी हिस्से की ज़मीन से संबंधित था, न कि मस्जिद के अस्तित्व से, और उनका आरोप है कि रेलवे फैसले की गलत व्याख्या कर रहा है. मस्जिद का इतिहास 17वीं सदी का है और इसका ज़िक्र 1883-84 के रेवेन्यू रिकॉर्ड और नक्शों में मिलता है. उनका दावा है कि रेलवे लाइन बिछने से पहले ही यह मस्जिद मौजूद थी. मस्जिद प्रबंधन ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है.