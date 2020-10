Jammu Kashmir News: भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना का क्वाडकॉप्टर ड्रोन को मार गिराया. यह क्वाडकॉप्टर ड्रोन जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में भारतीय सीमा में उड़ान भर रहा था. बताया जा रहा है कि इस पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर को चीनी कंपनी डीजेआई ने बनाया है. बता दें कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में लगातार अशांति फैलाने की साजिश में रहता है. इसके लिए सीमापार से घाटी में हथियारों को पहुंचाने के लिए अब क्वाडकॉप्टर और ड्रोन की मदद ले रहा है. Also Read - मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी, मोदी सरकार के फैसले से जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों की बढ़ेगी कमाई

Indian Army troops shot down a Pakistan Army quadcopter around 8 am today along Line of Control in Keran sector of Jammu and Kashmir. The Pakistani quadcopter made by Chinese company DJI Mavic 2 Pro model was shot down while it was flying over own position there. pic.twitter.com/YSZ9f8ZsUC Also Read - कश्मीर में भारत 22 अक्टूबर को मनाएगा 'काला दिवस', 1947 में पाकिस्तान ने घाटी में कराई थी हिंसा

— ANI (@ANI) October 24, 2020 Also Read - LAC पर तनातनी के बीच भारतीय सेना ने चीन को उसका सैनिक लौटाया, लद्दाख बॉर्डर के पास पकड़ा गया था