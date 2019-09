नई दिल्ली: भारत ने अमेरिका के आगामी दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीवीआईपी विमान को अपने वायु क्षेत्र से उड़ान की अनुमति नहीं देने के लिए बुधवार को पाकिस्तान पर निशाना साधा. इससे पहले पाकिस्तान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विमान को आइसलैंड के आधिकारिक दौरे के दौरान अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति देने से मना कर दिया था.

विमान को उड़ान की अनुमति देने से हालिया इनकार के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दो सप्ताह में दूसरी बार वीवीआईपी विमान को उड़ान की अनुमति देने से पाकिस्तान सरकार के इनकार के फैसले पर हमें अफसोस है. हालांकि किसी भी देश द्वारा नियमित रूप से यह अनुमति प्रदान की जाती है. उन्होंने कहा, पाकिस्तान को स्थापित अंतरराष्ट्रीय परिपाटी से हटने के अपने फैसले पर सोच विचार करना चाहिए, साथ ही एकतरफा कार्रवाई के कारणों को गलत तरीके से पेश करने की अपनी पुरानी आदत पर भी पुनर्विचार करना चाहिए.

Ministry of External Affairs Spokesperson, Raveesh Kumar: We regret the decision of the Government of Pakistan to deny overflight clearance for the VVIP special flight for a second time in two weeks, which is otherwise granted routinely by any normal country. 1/2 (File pic) https://t.co/39J2fctJuo pic.twitter.com/JnvTcHoi4V

— ANI (@ANI) September 18, 2019