नई दिल्ली: जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने से पाकिस्तान बौखला गया है. पाकिस्‍तान ने समझौता एक्‍सप्रेस रेल सेवा को रोक दिया है. साथ ही पाकिस्तान ने अपने ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को भी समझौता एक्सप्रेस के साथ भेजने से मना कर दिया. अटारी रेलवे स्टेशन में सूचना भेजकर अपना ड्राइवर और क्रू मेंबर भेजने को कहा. जानकारी के मुताबिक, इस दौरान करीब तीन घंटे तक समझौता एक्सप्रेस के यात्री वाघा बॉर्डर पर फंसे रहे. जानकारी के मुताबिक, लगभग तीन घंटे के बाद, ट्रेन अब अटारी के रास्ते में है और भारतीय चालक दल ही ट्रेन लेकर आ रहा है.

Pakistan Railways Minister Sheikh Rashid Ahmed: In a decision by the Railways Ministry, Samjhauta Express services have been permanently stopped. It used to ply twice a week. The people who had already purchased their tickets can get their money reimbursed from Lahore DS office. pic.twitter.com/ZVNOTEsQRZ

— ANI (@ANI) August 8, 2019