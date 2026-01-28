  • Hindi
8 साल की बच्ची पहुंची हाई कोर्ट, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कर दी ये बड़ी मांग

पाकिस्तान में 8 साल की बच्ची आलिया सलीम ने लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से इस याचिका पर जवाब देने को कहा है.

पाकिस्तान में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की मांग.

Pakistan social media ban: एक तरफ सोशल मीडिया सर्फिंग, तो दूसरी ओर मेंटल हेल्थ की चिंता! इन सबके बीच सबसे अच्छी बात है कि दुनिया भर में बच्चों के मोबाइल और सोशल मीडिया एक्सेसिबिलटी को रोकने के लिए नियम बनाने की मांग की जा रही है. ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने पहले ही नाबालिग बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है. इसी कड़ी में पाकिस्तान से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महज एक 8 साल की एक बच्ची ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया (Social Media) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है. आइये जानते हैं पूरा मामला…

8 साल की बच्ची की कोर्ट में गुहार

लाहौर हाई कोर्ट में हाल ही में एक ऐसी याचिका दायर की गई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह याचिका 8 साल की बच्ची आलिया सलीम और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा वकील शिजा कुरैशी के माध्यम से दायर की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाई जाए. लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस पर सुनवाई करते हुए शहबाज शरीफ सरकार और संबंधित अधिकारियों से 16 फरवरी तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक फैसला बना आधार

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि दुनिया के विकसित देश अब बच्चों के लिए सोशल मीडिया को खतरनाक मान रहे हैं. इसमें ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण हवाला दिया गया है. आस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. ऑस्ट्रेलिया के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब दुनिया के अन्य देशों जैसे फ्रांस, नॉर्वे, मलेशिया और न्यूजीलैंड में भी इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है.

क्यों जरूरी है बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन?

वकील कुरैशी ने कोर्ट में दलील दी कि सोशल मीडिया बच्चों के विकास में बड़ी बाधा बन रहा है. उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों में अवसाद (Depression), चिंता और अकेलेपन को बढ़ावा दे रहा है. इससे बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शॉर्ट वीडियो और रील्स में घंटों बिता रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है. वहीं, चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कम उम्र के बच्चे ऑनलाइन स्कैम, साइबर बुलिंग और अनुचित सामग्री के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं.

कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

लाहौर हाई कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे मानकों और इसके संभावित समाधानों पर अपनी रिपोर्ट पेश करें. बता दें कि इससे पहले सितंबर 2025 में भी बच्चों द्वारा फेसबुक और टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया गया था.

