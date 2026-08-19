जम्मू-कश्मीर पर सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान को लग गई मिर्ची! US डेप्लोमेट को भेजा समन

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने को खारिज कर दिया है. पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित इलाका बताया है.

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भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर बुधवार (19 अगस्त 2026) को पहली बार जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचे. श्रीनगर में उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. गोर ने जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया. गोर के बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इस्लामाबाद में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया. शहबाज शरीफ सरकार ने अफेयर्स के सामने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया.

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने को खारिज कर दिया है. पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित इलाका बताया है. इस्लामाबाद ने कहा कि ये बातें तथ्यों के हिसाब से गलत हैं और जम्मू-कश्मीर विवाद पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख के खिलाफ हैं. पाकिस्तान ने यह भी कहा कि यह बयान UN चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है.