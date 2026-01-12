  • Hindi
  • India Hindi
  • Pakistan Us Joint Counter Terrorism Exercise Jaish Chief Masood Azhar Issued Threat To India Audio Message Viral

गजब घोटाला है! अमेरिका के साथ एंटी टेरर ड्रिल कर रहा है पाकिस्तान, इधर आतंकी सरगना मसूद अजहर ने भारत को दी धमकी, क्या कहा?

हाल ही में मसूद अजहर की नई ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें वह भारत में घुसपैठ करने और आतंकी हमले करने के लिए "हजारों आत्मघाती हमलावरों के तैयार रहने" की बात कर रहा है.

Published date india.com Published: January 12, 2026 1:32 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
गजब घोटाला है! अमेरिका के साथ एंटी टेरर ड्रिल कर रहा है पाकिस्तान, इधर आतंकी सरगना मसूद अजहर ने भारत को दी धमकी, क्या कहा?

Pakistan-US joint counter-terrorism exercise:  पाकिस्तान किस तरह के दोहरे चरित्र वाला देश है इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं. हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दो हफ़्ते की जॉइंट आतंकवाद विरोधी एक्सरसाइज शुरू की है. जबकि दूसरी तरफ दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकियों में शुमार प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर पाकिस्तान में ही बैठकर भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दे रहा है.

मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी है और लंबे समय से पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है. अपनी तकरीरों में वह भारत और अमेरिका-इजराइल जैसे देशों के खिलाफ जहर उगलता रहता है.

मसूद अजहर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई

हाल ही में मसूद अजहर की नई ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें वह भारत में घुसपैठ करने और आतंकी हमले करने के लिए “हजारों आत्मघाती हमलावरों के तैयार रहने” की बात कर रहा है. ऑडियो क्लिप में मसूद अजहर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि एक हजार से अधिक आत्मघाती हमलावर किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य भारत है.

आतंकी मसूद अजहर ने क्या कहा?

ऑडियो क्लिप में मसूद अजहर आत्मघाती आतंकियों के बारे में कह रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, ये 1,000 भी नहीं, अगर पूरी संख्या बता दूं, तो कल दुनिया की मीडिया में हंगामा मच जाएगा. वह आगे कहता है कि उसके लड़ाके भौतिक सुख-सुविधाओं से प्रेरित नहीं हैं और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शहादत देने को तैयार हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग की तारीख और प्रामाणिकता की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है. लेकिन, यह पहली बार नहीं है जब अजहर ने भारत में आतंक फैलाने के अपने घिनौने और दुष्ट इरादों को खुलेआम जाहिर किया है. वह 2001 के संसद हमले और 2008 के मुंबई हमलों सहित कई आतंकी हमलों की साजिश रचने का मुख्य आरोपी है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

फिर से संगठन को मजबूत कर रहा है मसूद अजहर

भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर स्थित मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की थी. लेकिन अब वह फिर से अपने आतंकी ढांचे के पुनर्निर्माण और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नए कैडर की भर्ती में जुट गया है.

एथेंस स्थित थिंक टैंक ‘जियोपॉलिटिको’ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में एक खतरनाक प्रवृत्ति सामने आ रही है. यहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा गाजा राहत के नाम पर धन जुटाकर उसे आतंकी गतिविधियों में लगा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएटीएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय निगरानी संगठनों की नजरों से बचने के लिए इन आतंकी संगठनों ने अपने काम करने और फंडिंग के तौर-तरीकों में बदलाव किया है. अब ये संगठन बैंक खातों के बजाय सीधे डिजिटल वॉलेट्स में धन एकत्र कर रहे हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय जांच से बचा जा सके.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.