गजब घोटाला है! अमेरिका के साथ एंटी टेरर ड्रिल कर रहा है पाकिस्तान, इधर आतंकी सरगना मसूद अजहर ने भारत को दी धमकी, क्या कहा?

हाल ही में मसूद अजहर की नई ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें वह भारत में घुसपैठ करने और आतंकी हमले करने के लिए "हजारों आत्मघाती हमलावरों के तैयार रहने" की बात कर रहा है.

Pakistan-US joint counter-terrorism exercise: पाकिस्तान किस तरह के दोहरे चरित्र वाला देश है इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं. हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दो हफ़्ते की जॉइंट आतंकवाद विरोधी एक्सरसाइज शुरू की है. जबकि दूसरी तरफ दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकियों में शुमार प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर पाकिस्तान में ही बैठकर भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दे रहा है.

मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी है और लंबे समय से पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है. अपनी तकरीरों में वह भारत और अमेरिका-इजराइल जैसे देशों के खिलाफ जहर उगलता रहता है.

मसूद अजहर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई

हाल ही में मसूद अजहर की नई ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें वह भारत में घुसपैठ करने और आतंकी हमले करने के लिए “हजारों आत्मघाती हमलावरों के तैयार रहने” की बात कर रहा है. ऑडियो क्लिप में मसूद अजहर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि एक हजार से अधिक आत्मघाती हमलावर किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य भारत है.

आतंकी मसूद अजहर ने क्या कहा?

ऑडियो क्लिप में मसूद अजहर आत्मघाती आतंकियों के बारे में कह रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, ये 1,000 भी नहीं, अगर पूरी संख्या बता दूं, तो कल दुनिया की मीडिया में हंगामा मच जाएगा. वह आगे कहता है कि उसके लड़ाके भौतिक सुख-सुविधाओं से प्रेरित नहीं हैं और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शहादत देने को तैयार हैं.

Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar claims over 1,000 suicide bombers are ready, saying they are highly motivated to infiltrate India and attain shahadat. Azhar says: “Not one, not two, not 100 — not even 1,000… if I reveal the full number, global media will erupt.” pic.twitter.com/B16h8bG7O5 — Megh Updates ™ (@MeghUpdates) January 11, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग की तारीख और प्रामाणिकता की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है. लेकिन, यह पहली बार नहीं है जब अजहर ने भारत में आतंक फैलाने के अपने घिनौने और दुष्ट इरादों को खुलेआम जाहिर किया है. वह 2001 के संसद हमले और 2008 के मुंबई हमलों सहित कई आतंकी हमलों की साजिश रचने का मुख्य आरोपी है.

फिर से संगठन को मजबूत कर रहा है मसूद अजहर

भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर स्थित मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की थी. लेकिन अब वह फिर से अपने आतंकी ढांचे के पुनर्निर्माण और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नए कैडर की भर्ती में जुट गया है.

एथेंस स्थित थिंक टैंक ‘जियोपॉलिटिको’ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में एक खतरनाक प्रवृत्ति सामने आ रही है. यहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा गाजा राहत के नाम पर धन जुटाकर उसे आतंकी गतिविधियों में लगा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएटीएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय निगरानी संगठनों की नजरों से बचने के लिए इन आतंकी संगठनों ने अपने काम करने और फंडिंग के तौर-तरीकों में बदलाव किया है. अब ये संगठन बैंक खातों के बजाय सीधे डिजिटल वॉलेट्स में धन एकत्र कर रहे हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय जांच से बचा जा सके.