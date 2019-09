पुंछ: पाकिस्तानी सेना ने जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में अग्रिम चौकियों और गांवों पर गोलीबारी की और इसके साथ ही नियंत्रण रेखा(एलओसी) पर एक सप्ताह से रही शांति अशांति में बदल गई. एक रक्षा प्रवक्ता के अनुसार, सुबह 7.45 बजे कृष्णा घाटी क्षेत्र में सीमा पार से छोटे हथियारों से गोलीबारी और फिर मोर्टार से गोलाबारी की गई.

#JammuAndKashmir: Pakistan violated ceasefire in POONCH, at around 5:30 pm today. Indian Army is retaliating.

— ANI (@ANI) September 7, 2019