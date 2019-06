जम्मू: जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए की गई गोलीबारी में रविवार को तीन लोग जख्मी हो गए. यह जानकारी पुलिस ने दी. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के किरनी, कास्बा और मेंधर इलाके स्थित भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया जिसका भारत की ओर से प्रभावी तरीके के जवाब दिया गया.

Jammu & Kashmir: Pakistan violates ceasefire along the LoC in Poonch sector. Indian Army retaliating. pic.twitter.com/gtV0dx3PbZ

