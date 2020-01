जम्मू: पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगी अग्रिम चौकियों पर मोर्टार के गोले दागे, जिससे सेना के दो पोर्टरों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और मारे गए पोर्टरों के शवों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

#UPDATE Jammu and Kashmir: Two Army porters dead and two more injured in mortar shelling by Pakistan along Line of Control (LoC) in Gulpur sector of Poonch district. https://t.co/BUptTy9REJ

— ANI (@ANI) January 10, 2020