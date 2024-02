कर्नाटक में कांग्रेस नेता नसीर हुसैन की जीत के बाद से लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे! BJP ने दर्ज कराई शिकायत

Case File Against MP : कर्नाटक में कल शाम (27 फरवरी) राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने के बाद खुशी का माहौल छा गया क्योंकि राज्यसभा में चार सीटों पर हुए चुनावों में कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपनी जीत हासिल की वहीं बीजेपी ने एक सीट पर जीत हासिल की. कांग्रेस के अजय माकन, नसीर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर ने जीत हासिल की. लेकिन मंगलवार (27 फरवरी) को देर रात एमपी नसीर हुसैन के खिलाफ बीजेपी ने पुलिस में केस दर्ज कराया कि नसीर हुसैन के समर्थकों ने उनकी जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए. वहीं पार्टी ने हुसैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

Karnataka BJP filed a complaint with Vidhana Soudha Police Station alleging that the supporters of Syed Nasir Hussain, the newly elected Rajya Sabha MP, raised the pro-Pakistan slogan at Vidhana Soudha. pic.twitter.com/jXdU1n56ju

— ANI (@ANI) February 27, 2024