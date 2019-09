नई दिल्ली: पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सफेद झंडे दिखाकर भारतीय सेना द्वारा मारे गए अपने पंजाबी जवानों के शव उठाए. सेना के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. दो दिनों के असफल प्रयास के बाद शवों को पाकिस्तान द्वारा 13 सितंबर को उठाया गया. जम्मू एवं कश्मीर के केरण सेक्टर में जुलाई के अंतिम सप्ताह में घुसपैठ का प्रयास कर रहे बॉर्डर एक्शन टीम (बीएटी) के विशेष सेवा समूह के 5 कमांडो के शव पर पाकिस्तान ने हालांकि अभी तक दावा नहीं किया है. भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश के दौरान इन्हें मार गिराया था.

#WATCH Hajipur Sector: Indian Army killed two Pakistani soldiers in retaliation to unprovoked ceasefire violation by Pakistan. Pakistani soldiers retrieved the bodies of their killed personnel after showing white flag. (10.9.19/11.9.19) pic.twitter.com/1AOnGalNkO

— ANI (@ANI) September 14, 2019