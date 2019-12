नई दिल्‍ली: ये वीडियो पाकिस्‍तान से भारत आए उन शरणार्थी हिंदुओं का है, जो भारत सरकार द्वारा संसद में लाए गए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के आने के बाद से जश्‍न मना रहे हैं. पाकिस्‍तान में धार्मिक उत्‍पीड़न से तंग होकर ये पाकिस्‍तानी हिंदुओं ने सोमवार को देश की राजधानी दिल्‍ली के मजनूं का टोला इलाके में ये जश्‍न मनाते हुए नजर आए.

शरणार्थी हिंदुओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और बिल के लोकसभा में पास होने के बाद ऐसा जश्‍न मानाया है. जबकि पाकिस्तान ने भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक को ‘प्रतिगामी एवं पक्षपातपूर्ण’ बताया और इसे नई दिल्ली का पड़ोसी देशों के मामलों में दखल का दुर्भावनापूर्ण इरादा बताया है.

#WATCH Delhi: Hindu refugees from Pakistan living in Majnu-ka-Tila area celebrate passage of #CitizenshipAmendmentBill2019 in Lok Sabha. pic.twitter.com/eeCE7SmfGH

— ANI (@ANI) December 10, 2019