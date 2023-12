Cross-Border Love Story: पाकिस्तानी जवेरिया कोलकाता के समीर से शादी करने पहुंची भारत, हुआ जोरदार स्वागत

सीमा पार से एक ओर लव स्टोरी सुर्खियों में है. पाकिस्तानी जवेरिया खानम, कोलकाता निवासी अपने मंगेतर समीर खान से शादी करने के लिए भारत (अटारी-वाघा सीमा पर) पहुंची हैं. भारत में उनका स्वागत ढोल की थाप पर किया गया. उन्होंने कहा, मैं बेहद खुश हूं… मैं मदद के लिए भारत सरकार को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूं. हम पिछले पांच साल से रिलेशनशिप में हैं. हम वीजा के लिए कोशिश कर रहे थे, काफी लंबे समय के बाद आखिरकार ऐसा हुआ, मुझे 45 दिन का वीजा दिया गया है.

खानम अगले साल जनवरी में अपने मंगेतर समीर खान से शादी करने वाली हैं. उनका अटारी सीमा पर, ढोल की थाप पर समीर और उनके परिवार ने स्वागत किया. जवेरिया ने कहा, ये हैप्पी एंडिंग और सुखद शुरुआत है. घरसभी लोग बहुत खुश थे. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे पांच साल बाद वीजा मिला है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया से बात करते हुए खानम ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से हमारा प्लान लगभग पांच साल रुका रहा. उनका वीजा पहले दो बार खारिज कर दिया गया था. उन्होंने बताया मैं यहां आकर बहुत खुश हूं. आते ही मुझे यहां बहुत प्यार मिल रहा है. जनवरी के पहले सप्ताह में शादी संपन्न होगी.

#WATCH | Amritsar, Punjab: A Pakistani woman, Javeria Khanum arrived in India (at the Attari-Wagah border) to marry her fiancé Sameer Khan, a Kolkata resident. She was welcomed in India to the beats of ‘dhol’.

She says, “I am extremely happy…I want to convey my special thanks… pic.twitter.com/E0U00TIYMX

— ANI (@ANI) December 5, 2023