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आतंकियों के निशाने पर है दिल्ली? ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की योजना बना रहे हैं पाकिस्तान में बैठे समूह, सजिश में ISI भी शामिल, क्या पता चला?

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आतंकी हमले करने के लिए एक योजना के तहत आतंकी जासूसी नेटवर्क स्थापित किया गया था. इसमें सेना के ठिकानों और छावनियों पर हमलों के लिए टारगेट पॉइंट्स निर्धारित किए गए थे.

Published date india.com Published: April 12, 2026 11:04 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

ISI Terror Plot Exposed in Delhi: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सहयोग से आतंकी संगठन भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं. हाल ही में एक पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के भंडाफोड़ के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को नई साजिशों का पता चला है. ये भी सामने आया है कि आतंकियों के निशाने पर दिल्ली है और इनका मकसद ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का बदला लेना है.

आतंकी साजिश के बारे में क्या पता चला?

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकवादी दिल्ली में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं. आतंकवादी अटारी सीमा के रास्ते घुसपैठ करके पंजाब और हरियाणा होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ने की योजना बना रहे हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आतंकी हमले करने के लिए एक योजना के तहत आतंकी जासूसी नेटवर्क स्थापित किया गया था. इसमें सेना के ठिकानों और छावनियों पर हमलों के लिए टारगेट पॉइंट्स निर्धारित किए गए थे. आतंकी लंबे समय से भारत के संवेदनशील जगहों की जानकारी जुटा रहे थे.

हाल ही में एक ऐसे जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ था जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत में लोगों को हायर करके अहम ठिकानों के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगवा रही थी. इन कैमरों का फीड सीधे पाकिस्तान जा रही थी.

जागरण ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आतंकियों के निशाने पर अटारी से दिल्ली तक का रूट था. अटारी पाकिस्तान सीमा से दिल्ली तक का नजदीकी पॉइंट है. यहां से दिल्ली के लिए एक रेल मार्ग भी जुड़ा हुआ है. आतंकवादियों ने इस रास्ते को इसलिए अहम माना क्योंकि इसके आस-पास सेना के बेस और छावनियां मौजूद हैं.

पकड़े गए सीसीटीवी लगाने वाले जासूस

आतंकियों ने अटारी से दिल्ली तक के इस रास्ते की रेकी की थी. इस रूट पर कैमर लगा कर फीड ISI को भेजी जा रही थी ताकि भविष्य में उन जगहों पर सटीक हमले किए जा सकें. पुलिस ने सीसीटीवी लगाने वाला एक गिरोह गाजियाबाद से पकड़ा था जिसने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगाए थे. पंजाब और दिल्ली में पकड़े गए आरोपियों ने कपूरथला, जालंधर, पठानकोट, पटियाला, मोगा, अंबाला, कठुआ, बीकानेर और अलवर में कैमरे लगाए थे.

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आतंकवादी अटारी से दिल्ली तक के लगभग 480 किलोमीटर लंबे रास्ते पर रेकी कर रहे थे. राजस्थान में भी कुछ जगहों पर रेकी की गई थी. बीकानेर और अलवर में कैमरे लगाए गए थे और सीकर में खाटू श्याम मंदिर की रेकी की गई थी. 10 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को लेकर शुरू हुई जांच के बाद एजेंसियों को कुछ सुराग मिलने शुरू हुए थे. इसी जानकारी के आधार पर एजेंसियों ने नए पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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