SCO सम्मेलन में शामिल होने गोवा पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, कही यह बात...

SCO Summit: भारत के गोवा में आज से शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों के बैठक का आगाज हो गया है. इस बैठक में एससीओ देशों के तमाम विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं. SCO सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर एससीओ देशों के तमाम विदेश मंत्री के साथ मिलकर बैठक करेंगे. बताया जा रहा है कि चीन और रूस के विदेश मंत्री भी इसमें भाग ले रहे हैं. वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी भी इसका हिस्सा बनने के लिए गोवा पहुंच गए हैं.

पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना होते वक्त बिलावल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर एससीओ के चार्टर के प्रति पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उन्होंने वीडियो में कहा, कि “मेरी (भारत की) यात्रा दर्शाती है कि पाकिस्तान एससीओ को कितना महत्व देता है और एससीओ की सदस्यता को कितनी गंभीरता से लेता है.” बिलावल ने आगे कहा, कि वह उन देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मंच का हिस्सा हैं.

इसके अलावा विदेश मंत्रियों की एससीओ परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचने के बाद बिलावल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए बहुत खुश हूं और मुझे उम्मीद है कि बैठक सफल होगी.”