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सगाई की खुशियां मातम में बदलीं! मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर पलटा कंटेनर, हादसे में 13 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ. सगाई समारोह में जा रहे लोगों से भरे टेंपो पर तेज रफ्तार कंटेनर पलट गया. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
Mumbai Accident: महाराष्ट्र के पालघर जिले में सोमवार (18 मई, 2026) को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी.
जानकारी के अनुसार, एक टेंपो में सवार लोग सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे. गाड़ी में करीब 50 से ज्यादा यात्री मौजूद थे. इसी दौरान सामने से आ रहा एक कंटेनर ट्रेलर अचानक नियंत्रण खो बैठा. ट्रक का भारी कंटेनर टेंपो के बाएं हिस्से पर जा गिरा, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. कई लोग टेंपो के अंदर फंसे हुए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.
प्रशासन के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि टेंपो कथित तौर पर गलत दिशा में चल रहा था. इसी वजह से हादसे की गंभीरता और बढ़ गई. हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की भूमिका भी जांच के दायरे में है. हादसे की चपेट में एक मोटरसाइकिल भी आ गई. सड़क पर अचानक मची भगदड़ और कंटेनर के पलटने से आसपास मौजूद लोग भी डर गए. दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे हटाने में प्रशासन को काफी समय लगा.
ओवरलोड वाहनों को लेकर गंभीर सवाल
स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है. वहीं, घायलों के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस ने मृतकों की पहचान करने और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. ये हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ओवरलोड वाहनों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. हाईवे पर तेज रफ्तार, लापरवाही और गलत दिशा में वाहन चलाना अक्सर बड़े हादसों की वजह बनता है.
मुंबई-अहमदाबाद हाईवे देश के सबसे व्यस्त मार्गों में गिना जाता है. यहां हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं. ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी कई जिंदगियां खत्म कर सकती है. फिलहाल इस हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है और कई परिवार अपनों के खोने के दर्द से गुजर रहे हैं.
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