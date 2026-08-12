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तिरंगे के साथ पलवल रचेगा इतिहास? 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में शामिल होंगे हजारों लोग

इस तिरंगा यात्रा का मकसद देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश लोगों तक पहुंचाना है. इसके साथ ही 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के जरिए आयोजन को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी.

Written by: Ikramuddin
Published: August 12, 2026, 7:27 PM IST
Haryana News

हरियाणा के पलवल में 13 अगस्त को एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. इस यात्रा में हजारों लोग करीब 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े तिरंगे के साथ शामिल होंगे. यात्रा का नेतृत्व हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम करेंगे. आयोजकों के मुताबिक, इस तिरंगा यात्रा का मकसद देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश लोगों तक पहुंचाना है. इसके साथ ही 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के जरिए आयोजन को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी. तिरंगा यात्रा सुबह 7 बजे पलवल पुलिस लाइन से शुरू होगी. यहां से यात्रा आगरा चौक होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पहुंचेगी. आयोजकों ने यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई है.

पलवल में तिरंगा रचेगा इतिहास

खेल मंत्री गौरव गौतम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युवाओं और कार्यकर्ताओं से यात्रा में अनुशासन बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पलवल तिरंगे की शान में इतिहास रचने के लिए तैयार है. गौरव गौतम ने लोगों से अपील की कि तिरंगे के अनफोल्ड होने से लेकर फोल्ड होने तक सभी लोग अपने निर्धारित स्थान पर रहें और पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रध्वज की गरिमा बनाए रखें. उन्होंने कहा कि तिरंगा देश का अभिमान और शान है और इस यात्रा के जरिए पलवल से एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया जाएगा.

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हर घर तिरंगा अभियान

देशभर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद इस अभियान के तहत लोगों से अपने घरों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया गया है. हरियाणा में भी जिला स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी जिला स्तर पर भाजपा के जिला अध्यक्षों और विधायकों को दी गई है.

प्रदेश के सीएम कार्यक्रम में शामिल होने की अपील

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी लोगों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अपने घर, कार्यालय और प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति के इस उत्सव में भाग लें और राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं गौरव व्यक्त करें. (IANS Inputs)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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