नई दिल्ली: इस बार दुर्गा पूजा में थीम बेस्ड पंडाल देखने को मिलेंगे. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस बार चंद्रयान 2 की थीम पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया गया है. यह पंडाल 100 फुट लंबा है, इसे बनने में लगभग 2 महीने का समय लगा है. इसे देवी मां की मूर्ति का रूप देने के साथ ही इसमें इसरो चीफ के सिवान और अतंरिक्षयात्रियों का स्टैच्यू भी बनाया गया है. दुर्गा पूजा कमेटी के मेंबर राजन जायसवाल ने एंजेसी से बात करते हुए कहा कि, भले ही चंद्रयान 2 मिशन सफल नहीं हो पाया लेकिन हम फिर भी इसरो की ओर से की गई मेहनत के लिए इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं.

Varanasi: A #DurgaPuja pandal has been made with the theme of Chandrayaan 2 mission. The pandal also has a model of ISRO Chief K Sivan. Puja committee’s Rajesh Jaiswal says “We also wanted to depict ISRO’s manned space mission, so we also installed models of astronauts.” (04.10) pic.twitter.com/08ZkBkWjAD

