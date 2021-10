Pandora Papers: केंद्र सरकार ने आज सोमवार को पेंडोरा पेपर्स लीक मामलों की जांच के आदेश दे दिए हैं. सीबीडीटी के प्रवक्‍ता ने कहा, पेंडोरा दस्तावेज मामले की जांच सीबीडीटी चेयरमैन की अध्यक्षता में विभिन्न जांच एजेंसियों का समूह करेगा.Also Read - Pandora Papers Case: PAK PM इमरान खान बोले- दस्तावेज में जिनके नाम आए हैं, उनकी जांच होगी

सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्‍ता के मुताबिक, सरकार ने आज निर्देश दिया है कि पेंडोरा पेपर्स (भानुमती के पिटारे के दस्‍तावेजों) के लीक के मामलों की जांच की जाए सीबीडीटी चेयर की अध्यक्षता और निगरानी की जाएगी, जिसमें सीबीडीटी के प्रतिनिधि, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई शामिल रहेंगी.

The Government has directed today that, investigations in cases of Pandora Papers leaks will be monitored headed by the Chairman, CBDT, having representatives from CBDT, Enforcement Directorate, Reserve Bank of India & Financial Intelligence Unit: Official spokesperson, CBDT

