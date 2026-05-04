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Panihati Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: उत्तर 24 परगना की हॉट सीट बनी पानीहाटी- BJP-TMC में कड़ी टक्कर
Panihati Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (पनिहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम / पनिहाटी इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): उत्तर 24 परगना की हॉट सीट बनी पनिहाटी- BJP-TMC में कड़ी टक्कर...
Panihati Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (पानीहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम / पानीहाटी इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): साल 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर कांड ने पश्चिम बंगाल समेत समूचे देश को झकझोर कर रख दिया था. इस घटना के बाद ममता सरकार की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में उठी थी और ममता बनर्जी सरकार एक के बाद एक सवालों के घेरे में घिरती चली गई. बीजेपी ने यहां से उसी ट्रेनी डॉक्टर की मां रत्ना देबनाथ को टिकट दिया है. यह विधानसभा सीट दमदम लोक सभा क्षेत्र का हिस्सा है.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने 5 बार के विधायक निर्मल घोष का टिकट काटकर तीर्थंकर घोष को मैदान में उतारा है. यह सीट टीएमसी का गढ़ रही है. लेकिन इस बार बीजेपी को यहां कमल खिलने की उम्मीद है.पिछली बार बीजेपी का उम्मीदवार इस सीट से 25,177 वोटों के अंतर से हारा था. रत्ना देबनाथ यहां से नारी सुरक्षा और नारी सम्मान को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में हैं. आज फैसले की घड़ी है-
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