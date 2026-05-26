By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मध्य प्रदेश के पन्ना में निर्माणाधीन कुआं धंसा, अब तक 5 लोगों की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया. मजदूर अंदर काम कर रहे थे तभी कुआं भरभराकर गिर पड़ा. दो लोगों को जिंदा बचाया गया, जबकि पांच मजदूरों की जान चली गई.
Madhya Pradesh Incident: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मंगलवार (26, मई) को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जिले के बेहरपुरवा गांव के नयापुरवा इलाके में निर्माणाधीन कुआं अचानक धंस गया, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए. हादसे में अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, गांव में एक नया कुआं खोदा जा रहा था. सुबह मजदूर रोज की तरह कुएं के अंदर उतरकर खुदाई का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक मिट्टी खिसकने लगी और देखते ही देखते कुएं की दीवारें भरभराकर अंदर गिर गईं. मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे भारी मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गए.
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई. ग्रामीण मौके पर दौड़े और अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू करने की कोशिश की. थोड़ी ही देर में पुलिस, प्रशासन और राहत दल भी मौके पर पहुंच गए. जेसीबी मशीनों और अन्य उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया. घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दो मजदूरों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पांच लोगों को नहीं बचाया जा सका.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें