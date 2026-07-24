बिहार में पेपर लीक अब 'संगठित अपराध', आरोपियों को नहीं मिलेगी जमानत, संपत्ति भी होगी जब्त, जानें नए कानून के प्रावधान

Bihar paper leak organized crime law: बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार अब पेपर लीक को सामान्य अपराध की जगह संगठित अपराध (Organized Crime) की श्रेणी में शामिल करने जा रही है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 24, 2026, 2:52 PM IST
Bihar paper leak news
बिहार में पेपर लीक अब संगठित अपराध
  • पेपर लीक को अब सामान्य कृत्य के बजाय संगठित अपराध (Organized Crime) की श्रेणी में,
  • नए कड़े प्रावधानों के लागू होने से आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी और कड़ी सजा तय होगी,
  • नए प्रावधानों के मुताबिक, गिरोह बनाकर पेपर लीक कराने वाले परीक्षा माफियाओं की संपत्तियों को कुर्क और जब्त करना आसान होगा,
  • WhatsApp ग्रुपों और बहुस्तरीय नेटवर्क के जरिए धांधली करने वाले संगठित गिरोहों पर सीधा प्रहार होगा,

Bihar Paper leak: प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही धांधली और पेपर लीक की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने के लिए बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब बिहार में पेपर लीक को संगठित अपराध (Organized Crime) की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. अब तक इसे सामान्य आपराधिक कृत्य माना जाता था, लेकिन नए प्रावधानों के लागू होने के बाद परीक्षा माफिया और इसमें शामिल सिंडिकेट के खिलाफ कड़े कानूनी रास्ते साफ हो जाएंगे. सरकार की ओर से नए कानून को लेकर बताया गया कि वर्तमान समय में अपराध का तरीका और ढांचा काफी बदल चुका है. आधुनिक तकनीक, वॉट्सऐप ग्रुपों और बहुस्तरीय नेटवर्क के जरिए संगठित गिरोह इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं, जिससे निपटने के लिए पुराने कानून नाकाफी साबित हो रहे थे.

संगठित गिरोहों और हाई-टेक सिंडिकेट पर प्रहार

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, पेपर लीक को संगठित अपराध घोषित करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे गिरोहों की कमर तोड़ना है जो पैसों के दम पर लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं. नए कड़े प्रावधानों के तहत:

और पढ़ें: 2019 के बाद से 12 बार पेपर लीक की घटना, पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा राजस्थान

  • सख्त सजा व गैर-जमानती धाराएं: संगठित अपराध की श्रेणी में आने के बाद आरोपियों की तत्काल जमानत मिलना मुश्किल होगा और उन्हें लंबे समय की जेल की सजा काटनी होगी,
  • संपत्ति जब्ती की कार्रवाई: गिरोह बनाकर पेपर लीक कराने वाले माफियाओं की अवैध संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी,
  • पारदर्शिता की बहाली: इस कदम से राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती बोर्डों की साख वापस कायम करने और परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी,

पटना से कटिहार तक सड़कों पर उतरे छात्र

सरकार के इस फैसले के बीच बिहार के कई जिलों में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है. पटना, कटिहार, बेगूसराय और दरभंगा में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. कटिहार में प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव में अंचलाधिकारी (CO) सोनू भगत की आंख में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया. वहीं, राजधानी पटना में उपद्रव और हिंसा के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 56 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही तीन अलग-अलग थानों में 268 नामजद और 2500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है. बेगूसराय में आक्रोशित छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर नारेबाजी की.

नए कानून को लेकर बिहार सरकार आश्वस्त है कि पेपर लीक को संगठित अपराध घोषित करने के इस ऐतिहासिक कदम से माफियाओं में डर पैदा होगा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था का निर्माण संभव हो सकेगा.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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