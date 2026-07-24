बिहार में पेपर लीक अब 'संगठित अपराध', आरोपियों को नहीं मिलेगी जमानत, संपत्ति भी होगी जब्त, जानें नए कानून के प्रावधान

Bihar Paper leak: प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही धांधली और पेपर लीक की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने के लिए बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब बिहार में पेपर लीक को संगठित अपराध (Organized Crime) की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. अब तक इसे सामान्य आपराधिक कृत्य माना जाता था, लेकिन नए प्रावधानों के लागू होने के बाद परीक्षा माफिया और इसमें शामिल सिंडिकेट के खिलाफ कड़े कानूनी रास्ते साफ हो जाएंगे. सरकार की ओर से नए कानून को लेकर बताया गया कि वर्तमान समय में अपराध का तरीका और ढांचा काफी बदल चुका है. आधुनिक तकनीक, वॉट्सऐप ग्रुपों और बहुस्तरीय नेटवर्क के जरिए संगठित गिरोह इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं, जिससे निपटने के लिए पुराने कानून नाकाफी साबित हो रहे थे.
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, पेपर लीक को संगठित अपराध घोषित करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे गिरोहों की कमर तोड़ना है जो पैसों के दम पर लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं. नए कड़े प्रावधानों के तहत:
सरकार के इस फैसले के बीच बिहार के कई जिलों में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है. पटना, कटिहार, बेगूसराय और दरभंगा में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. कटिहार में प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव में अंचलाधिकारी (CO) सोनू भगत की आंख में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया. वहीं, राजधानी पटना में उपद्रव और हिंसा के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 56 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही तीन अलग-अलग थानों में 268 नामजद और 2500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है. बेगूसराय में आक्रोशित छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर नारेबाजी की.
नए कानून को लेकर बिहार सरकार आश्वस्त है कि पेपर लीक को संगठित अपराध घोषित करने के इस ऐतिहासिक कदम से माफियाओं में डर पैदा होगा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था का निर्माण संभव हो सकेगा.