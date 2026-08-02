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दिल्ली में पप्पू यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक! चाकू के साथ पहुंचा आरोपी, पुलिस ने पकड़ा

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौर

Written by: Gargi Santosh
Published: August 2, 2026, 6:47 PM IST
दिल्ली में पप्पू यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक! चाकू के साथ पहुंचा आरोपी, पुलिस ने पकड़ा
  • पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हो गया
  • हमलावर चाकू लेकर पहुंचा, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई
  • पप्पू यादव ने दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी
  • सांसद ने कहा कि आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया

Pappu Yadav: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की दिल्ली स्थित आवास पर उस समय हंगामा हो गया, जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इस दौरान, एक शख्स कथित तौर पर चाकू लेकर पहुंच गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. घटना के बाद, पप्पू यादव ने दावा किया कि कुछ लोग लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे थे. उन्होंने कहा, रोज कहा जा रहा था कि मुझे मार दो, जला दो, 51 लाख रुपये देंगे. आज मेरी हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन मैं बच गया.

और पढ़ें: Opinion: विपक्ष का संसद में 'नाटक' बैकफायर करेगा, यूपी में बढ़ता आक्रोश और सनातन रक्षा की लहर

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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