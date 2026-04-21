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महिलाओं को लेकर बयान से सियासी भूचाल! Pappu Yadav के विवादित शब्दों पर घमासान, हर दल ने घेरा

पप्पू यादव के महिलाओं को लेकर दिए बयान पर देशभर में विवाद छिड़ गया। कई नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है और बयान को लेकर राजनीति गरमा गई है.

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav)

Pappu Yadav Controversial Statement on Women: महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान ने एक बार फिर देश की राजनीति को गरमा दिया है. पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) के बयान के बाद सियासी गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. उनके बयान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और महिला संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है.

ये विवाद उस समय सामने आया जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े एक अहम मुद्दे पर संसद में चर्चा चल रही थी. इसी दौरान पप्पू यादव ने एक टिप्पणी की, जिसे कई लोगों ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील बताया. उनका बयान सामने आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर आलोचना शुरू हो गई.

पप्पू यादव को नोटिस जारी

बयान पर बढ़ते विवाद के बीच बिहार राज्य महिला आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सांसद को नोटिस जारी किया है और उनसे कुछ दिनों के भीतर जवाब मांगा है. आयोग का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में गलत संदेश देते हैं और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं.

हालांकि, पप्पू यादव ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि सिस्टम की खामियों की ओर ध्यान आकर्षित करना था. इसके बावजूद, उनकी सफाई से विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है.

इस मामले में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी काफी तीखी रही है. कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने बयान की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया और तुरंत माफी मांगने की मांग की. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी इसे महिलाओं के खिलाफ मानसिकता का उदाहरण बताते हुए कड़ी आलोचना की.

ये पूरा विवाद उस समय और भी संवेदनशील हो गया जब संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका. कई लोग इस मुद्दे को महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी से जोड़कर देख रहे हैं. ऐसे में इस तरह के बयान ने बहस को और तेज कर दिया है.

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