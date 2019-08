गाजीपुर (यूपी): वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के हीरो रहे परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीबी का शुक्रवार दोपहर निधन हो गया. वह 90 वर्ष की थीं. हमीद गाजीपुर के निवासी थे. पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि रसूलन बीबी बीमार चल रही थीं. उन्होंने आज दोपहर अंतिम सांस ली. उनको कल शनिवार को सुपुर्द ए खाक किया जाएगा.

रसूलन बीबी के पति वीर अब्दुल हमीद भारत- पाक युद्ध में तीन पाकिस्तानी टैंक तोड़कर 10 सितंबर 1965 को युद्ध क्षेत्र में वीरगति पाए थे. रसूलन बीबी के परिवार में चार पुत्र, एक पुत्री, नाती और पोते हैं. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परमवीर चक्र विजेता (मरणोपरान्त) वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीबी के निधन पर दुख व्यक्त किया है.

Rasoolan Bibi, wife of Param Vir Chakra awardee Abdul Hamid (who lost his life in 1965- Indo-Pak war), passed away in Gazipur, today. (file pic) pic.twitter.com/E2Uf7440fY

