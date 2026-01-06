  • Hindi
बच्चों के साथ अब मां-बाप भी अटेंड करेंगे क्लास... रोजाना जाएंगे स्कूल, इस राज्य में शुरू हुई नई पहल

भारत के इस राज्य में सरकारी स्कूलों में माता-पिता की पढ़ाई शुरू होगी. सोमवार से शनिवार रोजाना एक घंटे अभिभावकों की क्लास चलेंगी. आइए जानते हैं ये फैसला किस कारण लिया गया?

Published date india.com Published: January 6, 2026 4:29 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
अब तक आपने स्कूलों में केवल बच्चों को पढ़ते-लिखते देखा होगा, लेकिन अब मां-बाप भी क्लास अटेंड करेंगे. दरअसल, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी स्कूलों में एक नई पहल शुरू की जा रही है. नए शैक्षणिक सत्र 2026–27 से स्कूलों में सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता भी पढ़ाई करेंगे. यह योजना साक्षर भारत अभियान और हुलास कार्यक्रम के तहत शुरू की जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य उन अभिभावकों को शिक्षा से जोड़ना है, जो किसी कारण पढ़-लिख नहीं पाए थे. यह कदम इस सोच को बढ़ावा देगा कि पढ़ने-लिखने की कोई उम्र नहीं होती.

हफ्ते में 6 दिन… रोजाना एक घंटे लगा करेगी क्लास

इस योजना के तहत, जिले के सभी सरकारी स्कूलों में सोमवार से शनिवार तक रोजाना एक घंटे अभिभावकों की क्लास चलेंगी. खास बात यह है कि ये कक्षाएं स्कूल समय के दौरान ही होंगी, ताकि माता-पिता को अलग से समय निकालने की परेशानी न हो. जब बच्चे अपनी नियमित कक्षाओं में पढ़ रहे होंगे, उसी समय स्कूल परिसर में अभिभावकों की अलग कक्षा भी संचालित की जाएगी. इससे बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अभिभावक भी सहज माहौल में सीख सकेंगे.

निरक्षर अभिभावकों की पहचान और जिम्मेदारी

कार्यक्रम को सही तरीके से लागू करने के लिए शिक्षकों द्वारा अपने-अपने पोषण क्षेत्र में निरक्षर अभिभावकों की सूची तैयार की जा रही है. रजिस्ट्रेशन के दौरान ही यह पहचान की जाएगी कि कौन-कौन अभिभावक पढ़ना-लिखना नहीं जानते हैं. हर स्कूल को कम से कम 15 निरक्षर अभिभावकों को इस योजना से जोड़ना अनिवार्य किया गया है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू हो. शिक्षकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अभिभावकों को नियमित रूप से कक्षा में आने के लिए प्रेरित करें.

बुनियादी पढ़ाई से बढ़ेगा आत्मविश्वास

अभिभावकों की कक्षाओं में उन्हें रोजमर्रा के काम आने वाली शिक्षा दी जाएगी. सबसे पहले उन्हें अपना नाम लिखना, हस्ताक्षर करना सिखाया जाएगा, ताकि वे किसी भी दस्तावेज पर दूसरों पर निर्भर न रहें. इसके साथ ही गणित की बुनियादी जानकारी दी जाएगी, जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग. यह शिक्षा उनके दैनिक जीवन में काफी मददगार साबित होगी, चाहे वह बाजार से सामान खरीदना हो या बच्चों की पढ़ाई समझना. इस कार्यक्रम में केवल माताएं ही नहीं, बल्कि पिता भी शामिल होंगे, जिससे पूरे परिवार में सीखने का माहौल बनेगा.

परीक्षा, सम्मान और समाज पर असर

अभिभावकों ने कक्षाओं में क्या सीखा है, इसका आकलन करने के लिए समय-समय पर परीक्षाएं भी ली जाएंगी. सत्र के अंत में मूल्यांकन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभिभावकों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे उनका उत्साह और बढ़ेगा. उत्क्रमित मध्य विद्यालय टागड़ाइन के प्राचार्य अरविंद कुमार तिवारी ने इस योजना को बेहद अहम बताते हुए कहा कि जब माता-पिता साक्षर होंगे, तो वे बच्चों की पढ़ाई में बेहतर सहयोग कर पाएंगे.

