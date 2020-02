नई दिल्ली: निर्भया की मां ने अपनी बेटी के सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में चार दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने में देरी किए जाने को लेकर यहां पटियाला हाउस कोर्ट परिसर के बाहर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया.

दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में मौत की सजा का इंतजार कर रहे चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता को एक वकील उपलब्ध कराने की पेशकश की. अदालत ने कहा कि कोई भी दोषी अपनी अंतिम सांस तक कानूनी सहायता पाने का हकदार है. इसके बाद निर्भया की मां ने निचली अदालत परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उनके साथ पति और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना भी थीं.

निर्भया के साथ महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने पवन की ओर से विलंब करने पर नाराजगी जताई, जिसने कहा कि उसने अपने पहले वाले वकील को हटा दिया है और नया वकील करने के लिए उसे समय चाहिए.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने पवन के पिता को वकील चुनने के लिए अपने पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की एक सूची उपलब्ध कराई.

निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अदालत का रुख कर दोषियों के खिलाफ नया मृत्यु वारंट जारी करने का अनुरोध किया था. पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26), अक्षय कुमार (31) और मुकेश कुमार सिंह (32) को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी. दूसरी बार मृत्यु वारंट पर तामील टाली गई थी.

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: The judge does not want to fix a date for hanging the convicts and is supporting them. I appeal to the Supreme Court to issue the death warrant as the Patiala House Court is in no mood to issue a fresh death warrant. pic.twitter.com/noP5nfu2yL

