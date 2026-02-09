Hindi India Hindi

Pariksha Pe Charcha 2026 Pm Modi Special Tips To Children How To Build Your Grip On Any Subject Know What Else More He Said

Pariksha pe charcha 2026: किसी भी सब्जेक्ट पर कैसे बनाएं अपनी ग्रिप... PM मोदी ने बच्चों को दिए ये खास टिप्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में देश के एग्जाम वॉरियर्स से सीधा संवाद किया. पीएम ने छात्रों को आर्ट और पढ़ाई को जोड़ने, एआई (AI) का सही इस्तेमाल करने और खुद से प्रतिस्पर्धा (Self-Competition) करने की सलाह दी. आइये जानते हैं कि पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान क्या कहा...

परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को लक्ष्य, अनुशासन, कॉम्पिटिशन-इंस्पिरेशन को लेकर भी अहम सुझाव दिए.

PM Modi Pariksha pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने देश के एग्जाम वॉरियर्स से बातचीत की. चर्चा की पहली एपिसोड 6 फरवरी के दिन शुरू की गई थी. आज पीएम मोदी ने तकनीक के लत से बचने, दूसरे छात्रों की मदद करने, खुद में लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करनी है, इसे लेकर बच्चों को ढेर सारे गुर सिखाएं. पीएम मोदी ने कहा कि डिसिप्लीन, कॉम्पिटिशन और इंस्पिरेशन को लेकर भी बच्चों को कई सलाहें दी. आइये जानते हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2026 के दौरान पीएम मोदी ने क्या-कुछ कहा…

किसी सब्जेक्ट में कैसे बनाएं अपनी ग्रिप?

पीएम मोदी ने विषय पर पकड़ बनाने का एक अनोखा तरीका बताया. उन्होंने कहा कि अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं, तो उसे अपनी क्लास के किसी और कमजोर छात्र को सिखाने की कोशिश करें. दूसरों को सिखाने की प्रक्रिया में आपका अपना दिमाग उस विषय की गहराइयों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और आपकी ग्रिप मजबूत होगी.

तकनीक का गुलाम नहीं बनना हैं

आधुनिक युग में एआई (AI) और मोबाइल के बढ़ते प्रभाव पर पीएम ने कहा कि हमें किसी भी नई टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, बस उसका गुलाम नहीं बनना है. उन्होंने बच्चों को सचेत किया कि अक्सर मोबाइल हमारा मालिक बन जाता है, जिससे हमें बचना चाहिए. तकनीक का उपयोग जानकारी के लिए करें, लेकिन अंतिम निर्णय और सोच आपकी अपनी होनी चाहिए.

देश के बच्चों में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए?

विकसित भारत 2047 के सपना को लेकर बताते हुए पीएम ने बच्चों से कहा कि एक अच्छे नागरिक के गुण ही देश को महान बनाते हैं. उन्होंने छोटे-छोटे उदाहरण दिए, जैसे कहीं भी कूड़ा न फेंकना, सार्वजनिक स्थान पर न थूकना और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देना. उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे छोटे बदलावों से देश के विकास में योगदान दें.

डिसिप्लीन, कॉम्पिटिशन और इंस्पिरेशन

प्रधानमंत्री ने सफलता के लिए त्रिकोण समझाया. उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स से कहा कि जीवन में अनुशासन सबसे जरूरी है. अनुशासन के साथ इंस्पिरेशन सोने पर सुहागा का काम करती है. वहीं, बच्चों को पीएम मोदी ने खुद से कॉम्पिटिशन पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि दूसरों के बजाय खुद से मुकाबला करें. एक अच्छा खिलाड़ी वही है जो हर बार गिरने के बाद पहले से बेहतर होकर उठता है.

परीक्षा के दौरान मन को कैसे रखें शांत?

एग्जाम के तनाव पर पीएम ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि आपने जो भी सुना या पढ़ा है, वह बेकार नहीं जाता, वह कहीं न कहीं स्टोर रहता है. उन्होंने कहा कि शांत मन से परीक्षा दें और यह विश्वास रखें कि आपकी मेहनत रंग लाएगी. इस दौरान उन्होंने डाइट पर ध्यान देने और शरीर को प्राथमिकता देने की बात कही.

लीडरशिप क्वालिटी को लेकर कही बड़ी बात

पीएम मोदी के अनुसार, लीडर बनने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है. उन्होंने कहा कि लीडर वही है जो 10 लोगों को अपनी बात समझा सके, और समझा वही सकता है जो पहले उन 10 लोगों को समझ सके. दूसरों की भावनाओं और नजरिए को समझना ही नेतृत्व की पहली सीढ़ी है.

