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बादल परिवार के गढ़ में BJP की सेंध! प्रकाश सिंह के भाई थामेंगे BJP का हाथ, सियासी हलचल तेज

प्रकाश बादल के चचेरे भाई मेजर भूपिंदर सिंह ढिल्लों बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, वह लांबी सीट से चुनाव लड़ सकते. आइए जानते हैं इससे बादल परिवार और पंजाब की सियासत पर क्या असर पड़ेगा.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 14, 2026, 6:40 PM IST
बादल परिवार के गढ़ में BJP की सेंध! प्रकाश सिंह के भाई थामेंगे BJP का हाथ, सियासी हलचल तेज
ढिल्लों SAD-BJP सरकार के दौरान वह प्रकाश बादल के राजनीतिक सचिव भी रह चुके हैं.
  • प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई मेजर भूपिंदर सिंह ढिल्लों BJP में शामिल होंगे
  • बता दें ढिल्लों ने बादल सरकार में राजनीतिक सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी
  • BJP में शामिल होने के बाद ढिल्लों लांबी से चुनाव लड़ सकते हैं
  • 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले BJP को बादल परिवार के गढ़ में बढ़त मिल सकती है

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है. खबर है कि शिरोमणि अकाली दल (SAD) के दिग्गज नेता रहे प्रकाश सिंह बादल के परिवार चचेरे भाई भूपिंदर सिंह ढिल्लों भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो सकते हैं. ‘मेजर भूप’ के नाम से मशहूर ढिल्लों सोमवार को बीजेपी में शामिल होंगे. वह SAD-BJP सरकार के दौरान वह प्रकाश बादल के राजनीतिक सचिव भी रह चुके हैं.

ढिल्लों का बादल परिवार से रहा है पुराना रिश्ता

बता दें मेजर भूपिंदर सिंह ढिल्लों (रिटायर्ड) का संबंध बादल परिवार से काफी पुराना है. वह दिवंगत पूर्व सांसद गुरराज सिंह बादल के बेटे हैं और गुरराज सिंह, प्रकाश सिंह बादल के पिता रघुराज सिंह के छोटे भाई थे. ढिल्लों का पैतृक घर बादल गांव में SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के पुराने घर के बगल में है. बादल सरकार के दौरान उन्हें 2012 में राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए प्रकाश बादल का राजनीतिक सचिव बनाया गया था. यही वजह है कि बादल परिवार के साथ ढिल्लों के पुराने रिश्ते को देखते हुए उनका BJP में जाना अकाली दल के लिए अहम झटका माना जा रहा है.

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नायब सैनी से मुलाकात के बाद चर्चा तेज

कुछ महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ढिल्लों के चंडीगढ़ स्थित उनके घर पहुंचे थे. उस वक्त ढिल्लों की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और सैनी उनका हाल-चाल जानने आए थे. तब ढिल्लों ने कहा था कि पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल उनसे तीन बार मिलने आए, लेकिन सुखबीर सिंह बादल के परिवार से कोई उनसे मिलने नहीं आया. हालांकि, इसके बाद सुखबीर बादल भी उनके घर पहुंचे थे.

लांबी से चुनाव लड़ सकते हैं ढिल्लों

ढिल्लों के BJP में शामिल होने की खबर से उनके पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी चर्चा तेज है. लांबी विधानसभा सीट को लेकर उनके नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं. बता दें 2022 में BJP ने यहां अपने पूर्व मुक्तसर जिला अध्यक्ष राकेश ढिंगरा को मैदान में उतारा था. उस चुनाव में AAP के गुरमीत सिंह खुड्डियां को 66,313 वोट, प्रकाश सिंह बादल को 54,917 वोट, कांग्रेस के जगपाल सिंह अबुलखुराना को 10,136 वोट और BJP के राकेश ढिंगरा को 1,116 वोट मिले थे. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी 2027 में लांबी से भूपिंदर ढिल्लों को उतार सकती है. अगर ऐसा होता है, तो बादल परिवार के गढ़ में मुकाबला टक्कर का हो सकता है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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