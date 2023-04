Parkash Singh Badal Dies: PM मोदी ने प्रकाश सिंह बादल को ऐसे किया याद, निधन पर Tweet कर जताया शोक

Parkash Singh Badal Passes Away: पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन हो गया. बीते कई दिनों से शिरोमणि अकाली दल (SAD) के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती थे. प्रकाश सिंह बादल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने भी शोक जताया. दोनों नेताओं ने बादल के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ‘प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से बेहद दुखी हूं. वह भारतीय राजनीति की एक महान शख्सियत और दिग्गज राजनेता थे जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया. उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया.’

Shri Parkash Singh Badal’s passing away is a personal loss for me. I have interacted closely with him for many decades and learnt so much from him. I recall our numerous conversations, in which his wisdom was always clearly seen. Condolences to his family and countless admirers. pic.twitter.com/YtD9xKsos2 — Narendra Modi (@narendramodi) April 25, 2023