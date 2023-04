पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन, अंतिम दर्शन को पहुंचे पीएम मोदी, बिहार में दो दिन का शोक | Live Update

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त किया. सभी लोगों ने देश तथा पंजाब के विकास के लिए उनके अपार योगदान को याद किया. पंजाब के पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके बादल का मंगलवार को चंडीगढ़ के पास मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें नौ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वह 95 वर्ष के थे.

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर को चंडीगढ़ पहुंचे. चंडीगढ़ स्थिति शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर में पूर्व नेता का शव रखा गया है. पीएम मोदी यहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे.